بدون تغيير في الطعم.. خطوات لحفظ القهوة المطحونة لفترة طويلة

القهوة من الأشياء المفضلة للكثير من الناس ، فلا يخلو بيت منها ، يتم تناولها في اوقات مختلفة ، فاذا كنت تشترين القهوة المطحونة بكميات كبيرة، ومن أجل الحفاظ على جودة القهوة ونكهتها المميزة، يبحث الكثيرون عن أفضل طرق تخزين القهوة المطحونة، ومن بينها تخزينها في الثلاجة.. لذلك نقدم لكي افضل طريقة لحفظ القهوة المطحونة لأطول فترة ممكنة وفقا لموقع Food today

المدة الزمنية لحفظ القهوة المطحونة:

⁃ يمكن الاحتفاظ بالقهوة لفترةٍ طويلة من الزمن، قد تمتد لأشهر، وربما لسنوات أيضاً، وذلك في حالة تحضيرها بشكلٍ صحيح، والالتزام بشروطٍ وقواعد التخزين.

⁃ بينما إذا تم حفظها في الفريزر فمن الممكن الاحتفاظ بها في مدةٍ تتراوح بين سنة إلى سنتين بشرط أن تكون العبوة مغلقة ولم يتم استخدامها وفتحها من قبل.

خطوات لحفظ القهوة المطحونة لفترة طويلة

⁃ يجب شراء برطمانات محكمة ومغلقة جيداً ومصنوعة من المعدن أو السيراميك لحفظ القهوة المطحونة.

⁃ يجب عليك تنظيف المطحنة الخاصة بك بشكل صحيح، بالإضافة على ذلك، نفس معرفة طريقة لتخزين حبوب البن الكاملة.

- تبدأ القهوة بالتلاشي ،عند تعرضها للهواء،يجب أن تكون البرطمان الخاصة بك خارج الهواء بغض النظر عن مكان تخزينها.

⁃ لتجنب القهوة من التلف أبقِ القهوة بعيدًا عن الحرارة.

⁃ تجنب تخزين القهوة في العبوة الأصلية التي تم شرائها بها، وإنما يجب نقلها إلى وعاءٍ آخر مناسب.

⁃ في حالة فتح العبوة فيمكن الاحتفاظ بها في الفريزر لمدة ثلاثة إلى خمسة أشهر فقط

⁃ حفظ القهوة في مكانٍ بعيد عن أشعة الشمس المباشرة، أو أي مصدرٍ آخر للحرارة، أو الأماكن الدافئة مثل المناطق القريبة من الفرن، أو في الخزانات التي تسخن نتيجة التعرض الدائم لأشعة الشمس.

⁃ تجنب فتح الوعاء الكبير إلا في حالة الرغبة بإعادة ملء الوعاء الأصغر، مما يقلل من تعرض القهوة للهواء بشكلٍ مستمر.