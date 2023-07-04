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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

تحذير .. الزعل يصيبك بأمراض الخطيرة في هذه الحالة

أضرار الزعل
أضرار الزعل

الكثير من الأشخاص يتعرض لضغوطات نفسية وعصبية ، وتحدث معه مشكلات حياتية ، سواء في العمل او في حياته الاسرية او مع اصدقاءه او اقاربه ، فاذا تعرضت لغضب او زعل حاول التخلص منه بسرعه ولا تذهب الى النوم دون ان تفرغ شحنات الغضب من داخلك حتي لا تكون عرضة للإصابة بأمراض خطيرة ، وينصح الأطباء النفسيين بعدم الزعل قبل النوم لما له من أخطار جسيمه، وينصح بتفريغ الشحنات السلبية مع المقربين بدلاً من النوم بكل هذا الغضب .. نقدم في هذا التقرير مخاطر الزعل قبل النوم على الصحة وفقا لموقع healthgrades

اضرار الزعل قبل النوم

⁃ اكدت دراسة حديثة أن البكاء والزعل قبل النوم قد يسبب الوفاة، لأنه يسبب زيادة كبيرة في ضربات القلب تعمل على اختلال وظائف القلب، مما يؤدي إلى توقّفه بشكل مفاجئ، وهو ما يعرف بالسكتة القلبية، التي تؤدي إلى الوفاة، يجب على الشخص الذي يمر بحالة نفسية سيئة عدم الاستسلام للبكاء

⁃ يصاب الشخص ببعض  الأزمات الصحية النفسية، التي يمكن للمصاب التعرض لها، نتيجة حدوث الاضطراب الهيستيري التحولي:

- فقدان النطق.

- فقدان البصر.

- فقدان العمل بأي حاسة من الحواس، «بتحصل سيطرة على جزء من الجسد في غضون ثواني، والمريض مابيكونش عارف إن ده هيحصله».

⁃ يؤدي إلى تدمير المناعة، وتكون مياه بيضاء على العين، أو الإصابة بأزمة قلبية مفاجئة.

⁃ الزعل والبكاء قبل النوم، تحدث زيادة في عدد ضربات القلب عن المعدل الطبيعي والتي من المحتمل أن تتسبب في السكتة القلبية ثم الوفاة

⁃ إذا زعلت لا تذهب للنوم مباشرة، لأنه خلال ساعتين من الغضب يزداد حدوث الجلطات

⁃ الإصابة بالقولون العصبي
⁃ قد يصاحبك صداع دائم ويكون من الصعب التخلص منه حتى بالأدوية
⁃ الشعور بالقلق الدائم وعدم الارتياح

وللوقاية يجب :

- المدوامة على ممارسة التمارين الرياضية بصورة يومية، لدورها في تنشيط الدورة الدموية وضبط ضغط الدم.

⁃ عدم الإفراط في تناول المشروبات المنبهة، إلى جانب الابتعاد عن الكحوليات.

- اتباع نظام غذائي متكامل العناصر الغذائية.

- تناول كميات وفيرة من المياه بشكل يومي، لأنها تعمل على تحسين عملية تدفق الدم المحمل بالأكسجين إلى جميع أعضاء الجسم.

- عدم الذهاب إلى السرير قبل موعد النوم، لتجنب التفكير في المشكلات التي مررت بها على مدار اليوم

الزعل الدورة الدموية الصحية النفسية السكتة القلبية المشروبات المنبهة تنشيط الدورة الدموية حدوث الجلطات أضرار الزعل أضرار البكاء قبل النوم

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