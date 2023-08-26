نشرة الفن.. رقص شيرين عبد الوهاب ورسالتها إلى جمهور السعودية.. وشريف منير يواجه منتقدي ابنته

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية عددا من الأخبار المحلية والعالمية، نستعرض أبرزها في السطور التالية..



كشفت الفنانة شيرين عبد الوهاب عن سعادتها باحياء حفل غنائي ضخم في المملكة العربية السعودية، بموسم الجيمرز على مسرح محمد عبده أرينا في العاصمة السعودية الرياض.

وقالت شيرين عبد الوهاب في تصريحات تليفزيونية: الجمهور جميل، جمهور السعودية عظيم وانا ببقي سعيدة وانا موجودة معاهم، وانا مشتاقه للجمهور، وعايشه بيكم وليكم .

أعلن الموزع الموسيقي كريم عبد الوهاب، عن إصابة والده عبد الوهاب السيد، بأزمة قلبية حادة عبر حسابه الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

دعم الفنان شريف منير ابنته أسما شريف منير ، بعد ان قامت بقص شعرها خلال الساعات الماضية ، مما جعلها تتعرض لبعض الانتقادات.

أكدت الفنانة نجلاء بدر ان والدها كان يشجعها على استكمال تعليمها ، ثم الحصول على فرصة عمل فبل خطوة الزواج ، وهو ما كان يثير استغرابها .

وقالت نجلاء بدر : بعض الرجال يخافون من الست القوية ، ولكن هناك من يشجع المرأة على العمل ، فمثلاً والدي كان يشجني عن العمل عن فكرة الزواج ، وحين شعرت بالاستغراب ، قال لي “ لنفرض ان زوجك توفي ” ، عليكي ان تكون معتمدة على نفسك .

أحيا مغني الراب العالمي روس ، حفلاً غنائياً ضخماً بمدينة العلمين الجديدة ، وسط حضور جماهيري ضخم ، وتفاعل كبير من قبل الحاضرين .

وقال روس خلال حفلته بمدينة العلمين الجديدة : "فخور بأنى معكم وفى مصر وممتن لأنى برفقتكم".

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الإجتماعي “ إكس ” ، فيديو للفنانة شيرين عبد الوهاب ، اثناء رقصها على أغنيتها الشهيرة “ مش بتاعة الكلام ده ” ، فى حفلها الاخير بالمملكة العربية السعودية .

وظهرت شيرين وهي تقوم بالرقص على المسرح ، اثناء غنائها الاغنية الشهيرة ، وسط تفاعل كبير من قبل الحاضرين .