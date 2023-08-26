مغني الراب العالمي روس من العلمين : فخور بتواجدي معكم فى مصر

أحيا مغني الراب العالمي روس ، حفلاً غنائياً ضخماً بمدينة العلمين الجديدة ، وسط حضور جماهيري ضخم ، وتفاعل كبير من قبل الحاضرين .

وقال روس خلال حفلته بمدينة العلمين الجديدة : "فخور بأنى معكم وفى مصر وممتن لأنى برفقتكم".



عبر الناقد الفني أحمد سعد الدين عن سعادته بأجواء مهرجان العلمين الجديدة أمس، مشيدا بجمال الأجواء في العلمين والتنظيم المتميز للحفلة وفرحة الجمهور، مشيرا إلى وجود “عرس الدراما” ونجومها كانوا على أرض العلمين بالأمس، كما أن توزيع الجوائز استلمها من يستحقها بالفعل من الفنانين سواء جوائز للجنة التحكيم وجوائز للجمهور.

مدحت صالح وتامر حسني بمهرجان العلمين



وأضاف سعد الدين خلال مداخلة هاتفية لبرنامج 8 الصبح المذاع على فضائية دي إم سي تقديم الإعلامية هبة ماهر، أن أجواء الفرحة والسعادة سادت العلمين بالأمس وبعد الإنتهاء من تسليم الجوائز ظهر الفنان تامر حسني على المسرح وتفاعل معه الجمهور بشكل كبير جدا.

عرس الدراما كان على أرض العلمين أمس



وأوضح الناقد الفني أن أيضا ظهور الفنان مدحت صالح خلق جو من الأصالة والإنسجام، لافتا إلى وجود مدحت صالح 40 عاما على ساحة الفن والذي يتميز بصوته الجميل سواء في أغانيه أو التترات، مؤكدا أن أمس بالعلمين الجديدة كان بالفعل هو “عرس الدراما ”.