عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مغني الراب العالمي روس من العلمين : فخور بتواجدي معكم فى مصر

روس
روس

أحيا مغني الراب العالمي روس ، حفلاً غنائياً ضخماً بمدينة العلمين الجديدة ، وسط حضور جماهيري ضخم ، وتفاعل كبير من قبل الحاضرين . 

وقال روس خلال حفلته بمدينة العلمين الجديدة : "فخور بأنى معكم  وفى مصر وممتن لأنى برفقتكم".

عايشة ليكم.. شيرين عبد الوهاب توجه رسالة للجمهور السعودي بعد حفلها

مين يقدر يمنعه؟.. محمود سعد يكشف تفاصيل مكالمته مع عادل إمام


عبر الناقد الفني أحمد سعد الدين عن سعادته بأجواء مهرجان العلمين الجديدة أمس، مشيدا بجمال الأجواء في العلمين والتنظيم المتميز للحفلة وفرحة الجمهور، مشيرا إلى وجود “عرس الدراما” ونجومها كانوا على أرض العلمين بالأمس، كما أن توزيع الجوائز استلمها من يستحقها بالفعل من الفنانين سواء جوائز للجنة التحكيم وجوائز للجمهور.

مدحت صالح وتامر حسني بمهرجان العلمين


وأضاف سعد الدين خلال مداخلة هاتفية لبرنامج 8 الصبح المذاع على فضائية دي إم سي تقديم الإعلامية هبة ماهر، أن أجواء الفرحة والسعادة سادت العلمين بالأمس وبعد الإنتهاء من تسليم الجوائز ظهر الفنان تامر حسني على المسرح وتفاعل معه الجمهور بشكل كبير جدا.

عرس الدراما كان على أرض العلمين أمس


وأوضح الناقد الفني أن أيضا ظهور الفنان مدحت صالح خلق جو من الأصالة والإنسجام، لافتا إلى وجود مدحت صالح 40 عاما على ساحة الفن والذي يتميز بصوته الجميل سواء في أغانيه أو التترات، مؤكدا أن أمس بالعلمين الجديدة كان بالفعل هو “عرس الدراما ”.

روس الإعلامية هبة ماهر العلمين الجديد العلمين الجديدة الفنان تامر حسني أرض العلمين الفنان مدحت صالح

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رد فعل صادم من شريف منير بعد إطلالة ابنته بمهرجان القاهرة للدراما| شاهد

تحت تأثير البنج.. شاب من سلطنة عمان يفاجئ الجميع بحديثه عن أمه| ماذا قال؟

الخير على الأبواب| عرش الدولار ينهار بعد البريكس.. 10 فوائد لانضمام مصر للتحالف الاقتصادي

توجيه عاجل من النيابة| تطور مثير في وفاة العروسين ضحية السخّان بالغربية

مرض خبيث.. مفاجأة مدوية بشأن فسخ عمرو وردة لعقده مع الرجاء المغربي

معدّاش يوم على جوازهم | سخّان الحمّام ينهي حياة رامي ومنار بالغربية

حلم يراود الرئيس السيسي منذ 6 سنوات.. هل نجحت مصر في تحقيقه؟

مصرع عائلة وزير عربي في حادث سير| تفاصيل

ترشيحاتنا

إضاءة مبنى وزارة الخارجية بعبارة مصر 80 روسيا احتفالًا بتدشين العلاقات بين البلدين

إضاءة برج التلفزيون في موسكو بألوان علمي روسيا ومصر | شاهد

مع ارتفاع درجات الحرارة.. طرق الحفاظ على الأجهزة وتجنب الحرائق |انفوجراف

المهندس عبد الحميد الشرقاوي: زيارة منطقة الفسطاط بعد التطوير تحتاج لأكثر من يوم.. وعين الصيرة فيها ملاهي ومسار للعجل وأنشطة سياحية

هل يمكنني استخدام العدسات اللاصقة أثناء السباحة ؟.. استشارى عيون يجيب

أخبار مصر على مدار 24ساعة.. مدبولي يزور مصانع إنتاج السيارات بجنوب أفريقيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قرار لحظي وانفعالي.. أسما شريف منير تكشف سر حلافة شعرها

بخلطات منزلية.. طريقة تنظيف الكوتشي الأبيض والأسود

رد فعل صادم من شريف منير بعد إطلالة ابنته بمهرجان القاهرة للدراما| شاهد

انتبهي إلى هذه النصائح.. كيف يتم علاج السخونة عند الأطفال؟

فيديو

نجلاء بدر: والدي كان بيشجعني على العمل والدراسة.. ورفض عريس لهذا السبب

بعد شائعات الطلاق.. حسام حبيب يرافق شيرين عبد الوهاب بحفل موسم الجيمرز

شيرين عبد الوهاب تبدأ حفلها في موسم الجيمرز بالسعودية.. شاهد

توافد الجمهور على حفل شيرين عبد الوهاب بالسعودية.. شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ولاء عزيز

ولاء عزيز تكتب "كبسولة" المرأة المصرية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: قمة البريكس تتوعد الدولار!

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : ما بين الحذر والحكمة

المستشار خالد محجوب

المستشار خالد محجوب يكتب: استخدام مصطلحات حقوقية لمخالفة الدستور والقانون

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: هدم الأسرة هدم للدولة

هند عصام

هند عصام تكتب: عقد زواج وحد القطرين

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: فى ذكرى سعد والنحاس

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: الظالمون في النار

اﻟﻤﺰﻳﺪ