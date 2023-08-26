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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فن

عايشة ليكم.. شيرين عبد الوهاب توجه رسالة للجمهور السعودي بعد حفلها

صدى البلد

كشفت الفنانة شيرين عبد الوهاب عن سعادتها باحياء حفل غنائي ضخم في المملكة العربية السعودية، بموسم الجيمرز على مسرح محمد عبده أرينا في العاصمة السعودية الرياض. 

وقالت شيرين عبد الوهاب في تصريحات تليفزيونية: الجمهور جميل، جمهور السعودية عظيم وانا ببقي سعيدة وانا موجودة معاهم، وانا مشتاقه للجمهور، وعايشه بيكم وليكم .

ظهر الفنان حسام حبيب، مع زوجته، الفنانة شيرين عبد الوهاب، في حفلها الليلة، الجمعة، 25 أغسطس، على مسرح محمد عبده أرينا، في موسم الجيمرز، بالعاصمة السعودية الرياض. 

وتداول عدد من جمهور شيرين عبد الوهاب، مقطع فيديو لها، قبل الصعود على المسرح، وهي تمسك يد أحد المنظمين، وخلفها زوجها حسام حبيب. 

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ويعد هذا أول ظهور، لـ شيرين عبد الوهاب مع زوجها حسام حبيب، بعد الشائعات التي ترددت مؤخرا حول الخلافات والطلاق بينهما.  

حفل شيرين عبد الوهاب

 

بدأت الفنانة شيرين عبد الوهاب، حفلها الغنائي بموسم الجيمرز على مسرح محمد عبده أرينا في العاصمة السعودية الرياض. 

وظهرت شيرين عبد الوهاب، في الحفل بإطلالة رياضية، خفيفة، حيث ارتدت ترينج رياضي أسود اللون، وكوتشي أبيض.

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