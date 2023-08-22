نجوى فؤاد: ما يحدث في الساحل الشمالي إبتذال.. والمايوهات زمان كانت مكتملة

انتقدت الفنانة القديرة نجوي فؤاد ما يحدث حالياً في الساحل الشمالي، واصفة ما يجري بالابتذال فيما يخص ارتداء بعض الملابس هناك.

وقالت نجوي فؤاد فى تصريحات خاصة: الساحل الشمالى تغير عن الماضي كثيراً ، وأصبح اشبة “ باللبن .. السمك .. تمر هندي ” فقد كانت المايوهات مكتملة ، والبنات محتشمة.

وأكملت نجوي فؤاد في حديثها قائلة : تصريحي بأن الساحل الشمالي أصبح أشبه بالكباريه ، لان فى هذا المكان تكون الملابس فيه عارية، وهناك شرب للخمور .

وكانت قد ترددت أنباء حول اعتزال الفنانة نجوى فؤاد وهو الأمر الذى أثار حالة من الجدل الواسع خاصة بعد غيابها عن الساحة الفنية فى الفترة الاخيرة.

وردت نجوى فؤاد على ما تردد من أنباء عن اعتزالها مؤكدة أن كل ما قيل غير صحيح وعار تماما عن الصحة.

وقالت نجوى فؤاد لصدى البلد :إن سبب غيابها عن الساحة انها مازلت تخضع إلى جلسات علاج طبيعى بسبب الغضروف وتكمل مرحلة العلاج.

وختمت: ليس هناك أى نية للاعتزال كما يردد البعض ولكن من الصعب فى الفترة الحالية أن أشارك فى اى عمل نظرا لاصابتى فى الغضروف وعندما أتم علاجى أعودالى الساحة.