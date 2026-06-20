رقص خادش للحياء وألفاظ خارجة .. حبس صانعة محتوى في 6 أكتوبر

قررت جهات التحقيق المختصة بالجيزة، حبس صانعة محتوى 4 أيام على ذمة التحقيقات لقيامها ببث فيديوهات خادشة بالجيزة.

تفاصيل القضية

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط صانعة محتوى لقيامها ببث فيديوهات خادشة .

رصدت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام صانعة محتوى بنشر مقاطع فيديو على صفحاتها بمواقع التواصل الإجتماعى تتضمن قيامها بالرقص بملابس خادشة للحياء والتلفظ بألفاظ خارجة تتنافى مع القيم المجتمعية.



عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المذكورة حال تواجدها بدائرة قسم شرطة 6 أكتوبر بالجيزة ، وبحوزتها (هاتفى محمول "بفحصهما تبين إحتوائهما على دلائل تؤكد نشاطها الإجرامى") ، وبمواجهتها اعترفت بقيامها بنشر مقاطع الفيديو المشار إليها على صفحاتها بمواقع التواصل الإجتماعى لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.