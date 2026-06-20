أفضل أعمال شهر المحرم.. الأزهر: اغتنموه بـ5 طاعات واحذروا هذا الذنب

لعله من الأهمية الآن معرفة ما هي أفضل أعمال شهر المحرم ؟، خاصة وقد انقضى سدسه سريعًا تمامًا كعادة الأزمنة المباركة ، ومن ثم فإن العلم والعمل بأفضل أعمال شهر المحرم هو أحد أهم الأمور التي ينبغي معرفتها لاغتنام فضل شهر المحرم، حيث إن شهر الله المحرم هو من الأشهر الحرم، ومن هنا تبدو الحاجة إلى معرفة ما هي أفضل أعمال شهر المحرم ؟، لاغتنامه بها لعل بها ننال نفحاته ولا نحرم أنفسنا من الرحمة والمغفرة فيه.

ما هي أفضل أعمال شهر المحرم

قال مركز الأزهر العالمي للفتوى، إن هناك ستة أعمال من الطاعات والعبادات ينبغي على المسلم الحرص والمداومة عليها خلال الأشهر الحرم، ومنها هذا الشهر (محرم).

وحدد «مركز الأزهر» ما هي أفضل أعمال شهر المحرم ؟، موضحًا أن أول هذه الأعمال، الإكثار من العمل الصالح، والاجتهاد في الطاعات، وثانيها المبادرة إليها والمواظبة عليها ليكون ذلك داعيًا لفعل الطاعات في باقي الشهور.

وتابع: وثالثًا على المؤمنُ أن يغتنمَ العبادة في هذه الأشهر التي فيها العديد من العبادات الموسمية كالحج، وصيام يوم عرفة، وصيام يوم عاشوراء.

و أضاف: "ورابعًا أن يترك الظلم في هذه الأشهر لعظم منزلتها عند الله، خاصة ظلم الإنسان لنفسه بحرمانها من نفحات الأيام الفاضلة، وحتى يكُفَّ عن الظلم في باقي الشهور، وخامسًا الإكثار من إخراج الصدقات، وسادسًا الإكثار من الصيام".

شهر المحرم

ورد أن شهر المحرم (بالألف واللام دائمًا) الشهر الأول من السنة القمرية أو التقويم الهجري، كان اسمه في الجاهلية مُؤْتَمِر أو المُؤْتَمِر، في حين كان يطلق اسم المُحَرَّم في الجاهلية على شهر رَجَب.

قال تعالى «إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ»، سورة التوبة: 36.

وتعد الأشهر الأربعة الحرم هي أشهر قمرية «رجب وذو القعدة وذو الحجة ومحرم»، ولأن الله تعالى نعتها بالدين القيم فقد حرص أئمة المسلمين منذ بداية الأمة أن لا يعملوا إلا به.

رغم أن التقويم أنشئ في عهد المسلمين إلاّ أن أسماء الأشهر والتقويم القمري كان تستخدم منذ أيام الجاهلية، أول يوم هذا التقويم الجمعة 1 محرم سنة 1هـ.

فضل شهر المحرم

ورد فيه أن شهرُ المُحَرَّمِ هو من الشُّهورِ الحُرُمِ التي عظَّمها الله تعالى وذكَرَها في كتابِه، فقال سبحانه وتعالى: {إِنَّ عِدَّةَ الشُّهور عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ فَلا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ}(التوبة - 36).

وشَرَّف اللهُ تعالى هذا الشَّهرَ من بين سائرِ الشُّهورِ، فسُمِّي بشهرِ اللهِ المُحَرَّمِ، فأضافه إلى نفسِه؛ تشريفًا له، وإشارةً إلى أنَّه حرَّمه بنفسه، وليس لأحدٍ من الخلقِ تحليلُه.

وجاء أنه بيَّن رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم تحريمَ الله تعالى لهذه الأشهُرِ الحُرُمِ، ومِن بينِها شهرُ المُحَرَّمِ؛ لِما رواه أَبو بَكْرَةَ رضي الله عنه، عَنِ النَّبِيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنَّه قَالَ: ((إنَّ الزَّمَانَ قَدِ اسْتَدَارَ كَهَيْئَتِهِ يَوْمَ خَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ، السَّنَةُ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ، ثَلاثٌ مُتَوَالِيَاتٌ: ذُو الْقَعْدَةِ، وَذُو الْحِجَّةِ، وَالمُحَرَّمُ، وَرَجَبُ مُضَرَ الذي بَيْنَ جُمَادَى وَشَعْبَانَ)).

وقد رجَّح طائفةٌ من العُلَماءِ أنَّ مُحَّرمًا أفضَلُ الأشهُرِ الحُرُمِ؛ قال ابنُ رجب: وقد اختلف العلماءُ في: أيُّ الأشهُرِ الحُرُمِ أفضَلُ؟ فقال الحسَنُ وغيرُه: أفضلُها شهرُ اللهِ المُحَرَّمُ، ورجَّحه طائفةٌ من المتأخِّرين.

ويدُلُّ على هذا ما أخرجه النَّسائيُّ وغيرُه عن أبي ذرٍّ رضي الله عنه قال: (سألتُ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: أيُّ اللَّيلِ خيرٌ، وأيُّ الأشهُرِ أفضَلُ؟ فقال: خيرُ اللَّيلِ جَوفُه، وأفضَلُ الأشهُرِ شَهرُ اللهِ الذي تَدْعونَه المُحَرَّمَ).

قال ابنُ رجب رحمه الله: "وإطلاقُه في هذا الحديثِ (أفضل الأشهر) محمولٌ على ما بعد رمضانَ، كما في روايةِ الحسَنِ المرسَلةِ".

أدعية شهر المحرم

1. اللهم الخير الذي يُعانق حياتنا دائمًا وأبدًا .

2. اللهم اجعل بداية هذه السنة سعادة و ونهايتها خير.

3. اللهم إني استودعك أيامي فجملها لي.

4. يا رب في بداية هذا العام الجديد أكتب لي الخير فيه و باعد عني شر أيامه.

5. اللهم اصلح حالي و قربني إليك قرب المحبوب.

6. مع بداية السنة الجديدة اللهم جبرا يتعجب له جميع خلقك.

7. اللهم بداية للأيام الجميلة.

8. اللهم غيرني لما تحب وابعدني عن ما تبغض.

9. اللهم راحة تسكن الأمن وتزرع في دواخلنا سكينة.

10. ربي أنت حسبي ملجئي ووكيلي وكلتك امري ف اختر لي ولا تخيرني.

11. اللهم اني أنتظر منك فرحا قريبا يريح قلبي ويبكي عيني فبشرني.

12. اللهم ارزقنا الصحة والعافية.

13. اللهم الفرح الذي لا نهاية له.

14. اللهم قربك وحبك ورضاك والجنّة يا رب.

15. اللهم وفقني و يسّر أمري و بشرني بما أنتظره.

