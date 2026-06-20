سفير بلجيكا : مباراة مصر كانت رائعة والمنتخبين الأقرب للتأهل

أكد سفير بلجيكا في مصر بارت دي جروف أن مباراة مصر وبلجيكا في كأس العالم كانت مواجهة قوية وممتعة، مشيرًا إلى أن النتيجة النهائية كانت مرضية لكلا المنتخبين.

وقال في تصريحات مع الإعلامي مدحت شلبي ببرنامج “يا مساء الأنوار” المذاع عبر قناة MBC مصر 2، إن بلجيكا استحوذت على الكرة، بينما كان منتخب مصر خطيرًا على المرمى وقدم أداءً مميزًا خلال اللقاء.

وأضاف أن كلا المنتخبين لعبا من أجل تحقيق الفوز، لكن في النهاية انتهت المباراة بنتيجة تعادل عادلة تعكس مجريات اللعب.

وأشاد السفير بهدف إمام عاشور، مؤكدًا أنه كان هدفًا رائعًا للغاية، قبل أن ينجح المنتخب البلجيكي في إدراك التعادل لتستمر المباراة بشكل متوازن حتى النهاية.

وتابع أن المنتخب البلجيكي يضم مزيجًا بين الخبرة والشباب، معتبرًا أن الجيل الحالي يمكن وصفه بـ”الجيل الذهبي”، في ظل وجود لاعبين مميزين مثل دوكو ولوكاكو، وهو ما يمنح الفريق قوة كبيرة.

واختتم تصريحاته مؤكدًا أن مصر وبلجيكا هما الأقرب لحسم التأهل من المجموعة، مشيرًا إلى أن منتخب إيران لا يزال غير معروف بشكل كبير بالنسبة له، لكنه يرى أن فرص المنتخبين في العبور للدور المقبل هي الأكبر.