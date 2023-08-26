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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

نجلاء بدر: والدي كان بيشجعني على العمل والدراسة.. ورفض عريس لهذا السبب

نجلاء بدر
نجلاء بدر

أكدت الفنانة نجلاء بدر ان والدها كان يشجعها على استكمال تعليمها ، ثم الحصول على فرصة عمل فبل  خطوة الزواج ، وهو ما كان يثير استغرابها .

وقالت نجلاء بدر : بعض الرجال يخافون من الست القوية ، ولكن هناك من يشجع المرأة على العمل ، فمثلاً والدي كان يشجني عن العمل عن فكرة الزواج ، وحين شعرت بالاستغراب ، قال لي “ لنفرض ان زوجك توفي ” ، عليكي ان تكون معتمدة على نفسك .

واضافت نجلاء بدر : والدي كان يري انه لابد من أستكمال تعليمي والعمل ، ثم اتخاذ خطوة الزواج ، وأتذكر ان حين عرض علي شخص الزواج مقابل ان اترك مهنتي والدي رفض وكان يراه انانياً ، رغم أنني كنت موافقة بدافع الحب .

واستكملت نجلاء بدر : أفضل تاخير سن الزواج ، وهو سلاح ذو حدين ، فانا شخصيا تزوجت فى سن متاخر ، ولكني على المرأة ان تكشف اولاً من خلال العمل والدراسة وخبرات الحياة تلك المسؤولية أولا ، حتي تسطيع تقوم بها .

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كشفت الفنانة نجلاء بدر عن كواليس إطلاق مهرجان القاهرة للدراما، حيث أكدت أن هذه الفكرة نشأت في إطار جلسات تواصل الممثلين مع نقيب الممثلين أشرف زكي لحل المشكلات العالقة وتعزيز التعاون بين الفنانين، متابعة:"وفي إحدى الاجتماعات، تم طرح اقتراح إقامة مهرجان خاص بالفنانين، ولقد أثرى زكي الحديث حول هذه الفكرة، ورحب بالاقتراح بشدة.

وأوضحت نجلاء بدر، أن الدكتور أشرف زكي قدم الفكرة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وتلقى ترحيبًا كبيرًا منها، وفي العام الماضي، تم تنفيذ الفكرة بشكل مميز وناجح، وفي هذا العام تم انتقال الفكرة إلى مهرجان العلمين للإعداد للنسخة الثانية من المهرجان.

 وعبرت بدر عن سعادتها واعتزازها بأن هذا المهرجان سيكون حدثًا كبيرًا جدًا في عالم الفن، وأكدت أنها تشعر بفخر بالمشاركة فيه وبما يمثله من أهمية للممثلين والفنانين.

 

نجلاء بدر الفنانة نجلاء بدر القاهرة للدراما شركة المتحدة للخدمات شيماء سعيد

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نجلاء بدر: والدي كان بيشجعني على العمل والدراسة.. ورفض عريس لهذا السبب

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