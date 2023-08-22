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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ظهور شيماء سعيد بعد سنوات من الاختفاء وارتداء الحجاب.. فيديو

شيماء سعيد
شيماء سعيد

نشر أحد مصففي الشعر الشهيرين عبر صفحته الرسمية على موقع الصور والفيديوهات الشهير “ إنستجرام ” ، صورة له برفقة  الفنانة المعتزلة شيماء سعيد . 

وظهرت شيماء سعيد بعد فترة من غياب وهي ترتدي الحجاب ، بالإضافةإلى  نظارة شمسية . 

المطربة المعتزلة شيماء سعيد 

وكانت قد اختفت المطربة المعتزلة شيماء سعيد فترة طويلة عن الأضواء والظهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد قرار ارتدائها الحجاب عام 2018م، إلا أنها عادت وأثارت حالة من الجدل الواسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي مرة أخرى بنشرها عدد من الصور لها بالحجاب.

 المطربة المعتزلة شيماء سعيد

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تسائل الكثير من جمهور المطربة المعتزلة شيماء سعيد عن شكلها بعد ارتداء الحجاب، وعن عودتها مرة أخرى للساحة الفنية بعد قرار اعتزالها وارتداء الحجاب، إلا أنها كانت قد أوضحت قرارها في إحدى اللقاءات التليفزيونية السابقة.

طرحت المطربة المعتزلة شيماء سعيد أخر ألبوماتها الغنائية عام 2016، وكان ألبوم «حلم حياتك»، وكان هو الآلبوم الذي عادت به للساحة الغنائية بعد فترة غياب طويلة استمرت لعدة سنوات، حيث كانت تقدم الألبومات الغنائية التي أُعجب بها الكثير من جمهور الغناء والفن.

عن شيماء سعيد 

وُلدت شيماء سعيد في محافظة القاهرة في 7 يناير عام 1977م، ودرست الصحافة والإعلام بالجامعة الامريكية، ثم عملت مع الفنان شريف منير في مسلسل « اللص الذي أحبه» عام 1997م، فور تخرجها من الجامعة.

بدأت شيماء سعيد مسيرتها الفنية كممثلة في التليفزيون بمسلسل هوانم جاردن سيتي، وفيلم إسماعيلية رايح جاي مع محمد فؤاد، ثم تعاونت شيماء مع الشاعر الغنائي أيمن بهجت قمر، وقام بكتابة مجموعة من الأغاني لها التي لاقت إقبالاً جماهيريًا كبيرًا، محققه نجاح باهر على الساحة الغنائية أبرزها أغنية «ولسة الليالي».

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