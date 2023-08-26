الدوري الإنجليزي.. سون يقود توتنهام أمام بورنموث

أعلن أنجي بوستيكوجلو، المدير الفني لفريق توتنهام، التشكيل الأساسي لمواجهة بورنموث، في تمام الثانية والنصف مساء، على ملعب فيتاليتي ضمن منافسات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري الإنجليزي "بريميرليج".



وجاء تشكيل توتنهام كالتالي:



حراسة المرمى: فيكاريو

الدفاع: أودوجيو – دي فان – روميرو – بورو.

الوسط: سار – بيسوما – ماديسون.

الهجوم: سون هيونج مين – كولوسيفسكي – ريتشارليسون.

يذكر أن توتنهام حقق الفوز على مانشستر يونايتد بهدفين دون رد في الجولة الماضية.

ويحتل توتنهام المركز السادس في ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 4 نقاط، بينما يتواجد بورنموث في المركز الخامس عشر بنقطة وحيدة.