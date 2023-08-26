أخبار الفن.. أسما شريف منير فى مرمى النار .. زواج نجمة ذا فويس كيدز.. إحالة عمر كمال وحمو بيكا للتحقيق

نشر قسم الفن على مدار الساعات القليلة الماضية، عددا من الأخبار المحلية والعالمية المهمة، منها أسما شريف منير وازمة حلاقة شعرها، وفي السطور التالية نستعرض أبرزها:

زواج نجمة ذا فويس كيدز من حبيبها اللبنانى.. صور

نشرت نور قمر نجمة ذا فويس كيدز صورا لها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام تعلن فيه عن حفل زفافها وعقد قرانها على خطيبها اللبنانى من خارج الوسط الفنى.

وظهرت نور قمر فى الصور والفيديوهات الخاصة بعقد القران مثل الأميرات وهو ما قاله عدد من المتابعين لها.

إنتى معفنة.. الموسيقيين تحيل عمر كمال وحمو بيكا للتحقيق بتهمة إهانة المرأة

قرر الفنان مصطفى كامل نقيب الموسيقيين إحالة عمر كمال وحمو بيكا للتحقيق بعد انتشار فيديو حرفا فيه أغنية إنتى معلمة إلى إنتى معفنة وهو ما اعتبره البعض إهانة للمرأة.

وقال مصطفى كامل عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك : استجابة لما شاهدته وما أذاعه بعض الإعلاميين قررت تكليف الدكتور محمد عبد الله رئيس لجنة التحقيقات وفض المنازعات بإبلاغ الشئون القانونية لاستدعاء عمر كمال وحمو بيكا لتحقيق فورًا.

من صوت مصر شيرين أم أنغام؟ اعرف أحلام هتاخد صف مين

حالة من الجدل الواسع أثارتها الفنانة شيرين عبد الوهاب بعد حفلها فى السعودية بليلة الدموع، والتى شهدت حديثها عن صوت مصر، وقالت فيه: “أنا صوت مصر”، فى إشارة منها إلى أن أنغام لم تستحق هذا اللقب.

ودخلت المطربة أحلام فى هذا الجانب لتدافع عن شيرين عبد الوهاب، وذلك فى المؤتمر الصحفي الذى أقيم لها على هامش حفلها فى السعودية.

اقتحم المسرح.. رزان جمال تتعرض لموقف صعب بسبب شاب في حفل العسيلى

تعرضت الفنانة رزان جمال إلى موقف صعب أثناء تواجدها بحفل الفنان محمود العسيلى فى الساحل الشمالى، حيث شاركته الغناء على المسرح فى الأغنية التى جمعت بينهما من قبل وهى “زهرة هى”.

وقام شاب بالهجوم على المسرح ليتقرب من رزان جمال، إلا أن الأمن استطاع السيطرة على الموقف وإعادة الشاب إلى مكانه مرة أخرى قبل أن يقترب من رزان جمال.

بسبب المخدرات.. نجم شهير يصاب بمرض خطير فى الكلى

أعلن النجم العالمى ليام باين عضو فرقة One Direction السابق، عن تأجيل جولاته الفنية فى الفترة المقبلة بسبب إصابته بمرض فى الكلى، حيث دخل المستشفى منذ أيام قليلة ونصحه الأطباء الابتعاد عن أعماله فى الفترة الحالية وحصوله على فترة من الراحة لتلقى العلاج.

وقال ليام باين ، عبر حسابه على انستجرام : أعلن تأجيل جولتي الفنية فى أمريكا الجنوبية بسبب إصابتي بالتهاب حاد في الكلى في المستشفى.

هجوم شرس ورد صادم من ابنتها ووالدها.. أسما شريف منير فى مرمى النار

أثارت أسما شريف منير حالة من الجدل الواسع بعد ظهورها الصادم في مهرجان القاهرة للدراما في دروته الثانية التي أقيمت في العلمين.

وظهرت أسما شريف منير بحلاقة شعرها على الزيرو وهو الأمر، الذى تسبب في غضب وهجوم شرس عليها من جانب متابعيها وجمهورها حيث ظلت حديث الرأي العام على مدار ثلاث أيام متواصلة ونرصد في التقرير التالي التفاصيل الكاملة للأزمة ورد فعل الفنان شريف منير الصادم بعد ظهور ابنته.

إيرادات الأفلام.. أكرم حسنى ينتصر على الجميع ومحمد رمضان نمبر 4

يشهد الموسم الحالي منافسة قوية بين مختلف الأعمال، أبرزها فيلم “بيت الروبي” للفنان كريم عبد العزيز، وفيلم “البعبع” بطولة الفنان أمير كرارة، وفيلم “تاج” للفنان تامر حسني، وفيلم “مستر إكس” للفنان أحمد فهمي ، وفيلم “مطرح مطروح” للفنان محمود حميدة، بينما انضم كل من فيلمي “مرعي البريمو” لمحمد هنيدي و"ع الزيرو" لمحمد رمضان إلى المنافسة كما عرضت مؤخرا ثلاث أفلام أخرى هي: “العميل صفر، ووش فى وش، وخمس جولات”.