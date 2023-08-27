موعد التقدم لجائزة الإيسيسكو لتحويل النفايات الحيوية إلى ألواح غذائية 2023

أعلن مكتب الجوائز بجامعة عين شمس فتح باب الترشح لجائزة الإيسيسكو لتحويل النفايات الحيوية إلى ألواح غذائية لعام 2023 وذلك لأعضاء هيئة التدريس من جميع كليات الجامعة، والراغبين في الترشح.

يأتي ذلك بناءً على التزام مكتب الجوائز بالجامعة في دعم أعضاء هيئة التدريس في الترشح للجوائز .

تهدف الجامعة لتقديم بحوث تشمل تطوير حلول مبتكرة للاستفادة القصوى من الأغذية المهدرة، عبر تطوير حلول مبتكرة، للمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي، سرعة استيفاء جميع المتطلبات والاعتمادات المطلوبة، وتعبئة البيانات الضرورية على قاعدة بيانات الجامعة للجوائز.



يسعد مكتب الجوائز تقديم الدعم الفني والإجابة عن أية استفسارات خلال عملية الترشح للجوائز،

يرجى عدم التردد في مراجعة مكتب الجوائز.. يجب إتمام جميع الإجراءات قبل موعد انتهاء فترة التقديم في 31 أغسطس 2023.

للتعرف على تفاصيل الجائزة: يتم الدخول على الرابط:

https://icesco.org/

وللتقدم على قاعدة بيانات الجامعة للجوائز يتم التعبئة للرابط

https://staff.asu.edu.eg/ar/award-apply

ولتقديم الدعم الفنى : ضرورة التواصل مع مكتب الجوائز بجامعة عين شمس عبر البريد الإليكتروني:

[email protected]

https://www.asu.edu.eg/ar/6673/news/