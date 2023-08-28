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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إزالة 68 حالة تعد بالبناء المخالف على الأرض الزراعية وأملاك الدولة بالمنيا

إزالة التعديات
إزالة التعديات

وجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، الوحدات المحلية بالاستمرار فى تنفيذ الحملات الميدانية لمتابعة الحالة العامة داخل المراكز والقرى، ورصد كافة حالات التعديات بالبناء المخالف والعشوائي بدون ترخيص على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وذلك للقضاء على عشوائية البناء، وإزالة التعديات والتصدي بكل حسم وتطبيق القانون على المخالفين.

 

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من جانبها، تمكنت الوحدات المحلية بـ (بنى مزار ـ مطاي )، من إزالة 25 حالة تعد منها 23 حالة تعد في المهد على الأرض الزراعية ببنى مزار حيث شملت الحملات ( الأحياء الرئيسية بالمدينة ـ قرية صندفا)، وحالتا تعد على الأرض الزراعية بالبناء بدون ترخيص خارج الحيز العمرانى بقرى (أبو عزيز ـ نزلة ثابت ) بمركز مطاى، وتم التعامل الفوري والإزالة في المهد واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة حيال المتعدين.

وفى مركزي سمالوط والمنيا ، نظمت الوحدات المحلية حملات لإزالة التعديات على الأرض الزراعية وأملاك الدولة حيث أسفرت الحملات عن إزالة 24 حالة تعد بالبناء المخالف منها 11 حالة تعد على الأرض الزراعية بناء مخالف بدون ترخيص بقرى (طحا ـ شوشةـ اسطال) بمركز سمالوط، إلى جانب إزالة 13 حالة تعد على أرض زراعية بمركز المنيا بقرى(طوخ الخيل ـ تله ـ بنى أحمد الغربية) وحى غرب مدينة المنيا.

كما أزالت الوحدات المحلية لمراكز مغاغة وأبوقرقاص وملوى، 19 حالة تعد بالبناء المخالف على أرض زراعية منها 14 حالة تعد بقريتى (طنبدى ـ ميانة) بمغاغة، إلى جانب إزالة حالتي تعد في المهد على أرض أملاك دولة بقريتى (عرب بنى خالد ـ البراجيل) بملوى ، و3 حالات بناء بدون ترخيص بقرى ( اتليدم ـ أسمنت ـ بنى حسن) بمركز أبوقرقاص حيث تمت الإزالة حتى سطح الأرض باستخدام معدات الوحدة المحلية مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

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