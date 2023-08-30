مصر تؤمن غذاءها بصفقة كبرى من القمح.. الشروط والتفاصيل والكمية

تعمل الهيئة العامة للسلع التموينية أكبر مستورد حكومي لشراء القمح، على تأمين الاحتياطات الاستراتيجية اللازمة من القمح؛ نتيجة حجم الاستهلاك الكبير الذي يقدر سنويا بحوالي 20 مليون طن، فلا توجد حبوب أخرى أهم من القمح في التغذية العالمية، إذ يؤمن قمح الخبز وحده، 20% من السعرات الحرارية المستهلكة في العالم.

القمح

مصر تسعى لشراء قمح

تسعى الهيئة العامة للسلع التموينية، لشراء القمح، عبر ممارسة دولية، للشحن في الفترة من 5 إلى 20 أكتوبر.. أو من 25 أكتوبر إلى 10 نوفمبر.. أو من 15 إلى 30 نوفمبر، حيث قالت الهيئة إن الموعد النهائي لتقديم العروض، هو اليوم الأربعاء، الموافق 30 أغسطس، بمكاتب الهيئة في العاصمة الإدارية الجديدة.

وأوضحت الهيئة: يجب على الموردين تقديم العروض على أساس تسليم ظهر السفينة والسداد عند الاطلاع باستخدام التمويل المقدم من المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة.

وفي 22 أغسطس من الشهر الجاري، أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية، أنها اشترت 60 ألف طن متري من القمح الروماني في ممارسة دولية، وسيكون الشحن بين 5 و20 أكتوبر.

وكانت الهيئة تسعى إلى شراء القمح في ممارسة دولية، على أن يُشحن ما بين 5 و20 أكتوبر.. أو 25 أكتوبر و10 نوفمبر.. أو 15 و30 نوفمبر.

القمح

مخزون القمح يكفي 6 أشهر

والاسبوع الماضي، قال وزير التموين على المصيلحي، إنه من المتوقع أن تبدأ مصر في يناير 2024 جني ثمار الاتفاق المبرم مع شركة الظاهرة الإماراتية لشراء قمح مستورد منها بقيمة 500 مليون دولار.

وقال المصيلحي إن عملية الشراء ستجري عبر المناقصات التنافسية المعتادة للهيئة العامة للسلع التموينية.

وستشتري مصر بموجب الاتفاق، قمح طحين، كل عام، تصل قيمته إلى 100 مليون دولار، لمدة 5 سنوات.

وفي بداية الشهر الجاري، قالت الهيئة العامة للسلع التموينية، إنها اشترت 235 ألف طن من القمح الروسي في ممارسة دولية.

وأضافت الهيئة، أن عملية الشراء تشمل شحن 175 ألف طن من 15 إلى 30 سبتمبر و60 ألفا من أول أكتوبر حتى 15 منه.

ويشار إلى أن وزارة التموين قالت إن الاحتياطي الاستراتيجي للبلاد من القمح يكفي لـ 6 أشهر بعد التعاقد على 360 ألف طن من القمح في ممارسة دولية.

وقالت الهيئة العامة للسلع التموينية، إنها اشترت 360 ألف طن من القمح في ممارسة دولية، مضيفة أن الكمية تشمل 300 ألف طن من القمح الروسي و60 ألفا من القمح الروماني.

وتقترب واردات مصر من سلعة القمح إلى 6 ملايين طن في أقل من 8 أشهر، ووصل إجمالي القمح المستورد من دولة روسيا إلى 4.72 مليون طن، بنسبة 79.27% من الكمية المستوردة، خلال الفترة من أول يناير 2023 حتى يوم 6 أغسطس الجاري.

فيما بلغ نصيب المنشأ الأوكراني حوالي 726 ألف طن قمح بنسبة 12.9% من الإجمالي، وجاء إجمالي القمح المستورد من رومانيا عند 269 ألف طن بنسبة 4.51%

وزير التموين

شراء 12 مليون طن سنويا

كما وصل إجمالي القمح المستورد من استراليا إلى 85 ألف طن قمح بنسبة 1.42%، ومن دولة كندا، وصل إجمالي شحنات القمح المستورد إلى 30 ألف طن.

وبلغ نصيب هيئة السلع التموينية، أكبر مستورد حكومي، من إجمالي شحنات القمح المستوردة نحو 3.5 مليون طن خلال ذات الفترة، بنسبة 58.5%

وكشفت وزارة التموين والتجارة الداخلية في وقت سابق عن وصول كميات القمح الموردة من المزارعين المحليين لصوامع وشون هيئة السلع والشركات التابعة لها إلى 3.8 مليون طن خلال موسم الحصاد الماضي، وذلك من مستهدف قدر بـ 4 ملايين طن.

ويرتفع سعر طن القمح خلال الوقت الحالي عند 13 ألف جنيه، من مستويات سابقة قرب 11 و12 ألف جنيه، على خلفية انسحاب روسيا من اتفاقية حبوب البحر الأسود.

وفي هذا السياق، تدرس مصر اعتماد عملات الدول التي تستورد منها القمح في التعاملات المالية بدلاً من الدولار، وأجرت تفاهمات مع الصين والهند للتعامل بالروبية واليوان عند استيراد القمح، وذلك بحسب على المصيلحي، وزير التموين.

وتُعد مصر أكبر مستورد للقمح في العالم، وتشتري عادة من الخارج ما يصل إلى 12 مليون طن سنوياً للقطاعين الحكومي والخاص.

القمح

22 منشأ لاستيراد القمح

وفي هذا الصدد، قال رئيس الحجر الزراعي أحمد العطار، إن الدولة المصرية تعمل في تحركات متواصلة لتأمين الاحتياطات الاستراتيجية اللازمة من القمح، وذلك وفقا لتوجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن.

وأكد العطار ـ في تصريحات تليفزيونية لـ"سكاي نيوز"، إنه لا توجد أي مشاكل فنيه في توفير الاحتياطي الاستراتيجي من القمح، نظرا لتعدد المنشآت المعتمدة من الحجر الزراعي.

وأوضح أن شحنات القمح تتوالى بشكل مستمر لتغطية الاحتياجات طوال العام، و"هناك لجان تفتيش خاصة بالحجر الزراعي تفحص الشحنات في بلد المنشأ قبل قدومها إلى مصر، للتأكد من سلامتها ومطابقتها للاشتراطات الحجرية".

وتابع: "اعتمدنا 22 منشأ لاستيراد القمح حتى الآن، من بينها روسيا وأوكرانيا وفرنسا وبلغاريا وأمريكا والهند ورومانيا، وباستطاعتنا أن نستورد من هذه الدول بأي كميات نريدها وفي أي وقت من العام وفقا للقواعد الخاصة بالاستيراد، كما أن هناك طلبات لاعتماد بلدان جديدة".

وأكد أن استيراد القمح يخضع للقانون وفقا للمناقصات والأسعار، حيث يتم اعتماد الأقل سعرا والأعلى جودة.

ويذكر أن مصر هي في العادة أكبر مستورد للقمح في العالم، وتعتمد بشدة على شحنات قمح البحر الأسود التي عرقلتها الحرب، وتسعى منذ ذلك الحين لتنويع وارداتها، واتجهت بشكل أكبر للاعتماد على شراء المحصول المحلي.

فالقمح يعتبر أكثر المحاصيل الغذائية أهمية في العالم، وتعتمد مئات الملايين من الناس في جميع أنحاء العالم على الأغذية التي تصنع من حبوب نبات القمح، حيث يتم طحن هذه الحبوب فتصبح دقيقاً يدخل في الخبز والبسكويت والكعك، والمعكرونة، وأطعمة أخرى كثيرة.