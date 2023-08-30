القمح والذرة وفول الصويا.. برلماني يوضح جهود الدولة للوصول إلى الاكتفاء الذاتي

قال النائب عادل عامر، عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، إن تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي عن إضافة 4 ملايين فدان إلى الرقعة الزراعية خلال مدة زمنية لا تزيد عن عام؛ خطوة مهمة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الاستراتيجية المهمة لمصر.

زراعة المحاصيل الإستراتيجية

وأوضح "عامر" فى تصريح خاص لـ"موقع صدى البلد"، أنه إضافة إلى ذلك، هناك مشروع المليون ونصف المليون فدان في المنيا، بالإضافة إلى التركيز في زراعة المحاصيل الإستراتيجية، مثل القمح والذرة وفول الصويا، والاهتمام بتوفير السكر والزيت، ودخول مشروع توشكى للخدمة، كل هذا سيعمل على الاقتراب من الاكتفاء الذاتي لمصر.

وأشار عضو لجنة الزراعة، إلى أن هذه التصريحات والمشروعات المستمرة فى العمل عليها، ستعمل على خفض الاعتماد على الاستيراد من الخارج، وبالتالي يقلل الضغط على الجنيه المصري، ويقلل تضخم الدولار، وبالتالي التقليل في زيادة الأسعار، مشيرا إلى احتمالية ظهور نتائج مُرضية خلال عام.



وأضاف أن مصر تعتمد على فكرة التكنولوجيا الحديثة فى الزراعة، كالري بالمطر الصناعي، والتي تم تجربتها فيما قبل، وحقتق نتائج مُرضية.