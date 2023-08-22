الزراعة: تقاوي القمح المستنبطة الموسم الماضي أعطت 18 إردبا للفدان

أكد الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، أن اليوم تم مناقشة الدورة الزراعية ومساحات القمح المنتظر زراعتها والاحتياجات من تقاوي القمح الموسم القادم.

وقال محمد القرش، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “على مسئوليتي”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “أحمد موسى"، إنه لدينا تقاوي تكفي لزراعة 4 ملايين فدان من القمح، مؤكدا أن تقاوي القمح المعتمدة منتقاه بشكل مميز.

وتابع المتحدث باسم وزارة الزراعة، أنه تم إعداد وإنتاج تقاوي القمح من خلال وزارة الزراعة لتغطية المساحة المستهدفة الموسم القادم.

18 إردبا

وأشار محمد القرش إلى أن تقاوي القمح المستنبطة الموسم الماضي وصلت الإنتاجية للفدان إلى 18 إردبا.