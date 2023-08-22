وزارة الزراعة: لدينا تقاوي معتمدة لمحصول القمح تصلح لـ 4 ملايين فدان

أكد الدكتور عباس الشناوي، رئيس قطاع الخدمات بوزارة الزراعة، أن هناك اهتمام كبير من وزير الزراعة للاعتماد على برنامج التقاوي المعتمدة، مشيرا إلى أن الوزارة لديها تقاوي معتمدة لمحصول القمح يغطي زراعة 4 مليون فدان الموسم المقبل.

وقال “الشناوي”، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صالة التحرير”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامية “عزة مصطفى”، أن هناك اهتماما بالمحاصيل التي يمكن تستخدم في إنتاج الزيوت، حيث هناك تقاوي معتمدة لزراعة عباد الشمس تغطي 120 ألف فدان، بجانب تقاوي لفول الصويا تغطي زراعة 150 ألف فدان.

توزيع الأسمدة الآزوتية

وتابع رئيس قطاع الخدمات بوزارة الزراعة، أنه سيتم إنشاء بطاقة ذكية سيتم من خلالها صرف الأسمدة الزراعية قبل تحويلها للمخازن لكي يحصل عليها المزارع بكارت الفلاح، مشيرا إلى إعلان خريطة جديدة للتحول الرقمي في مراقبة وتوزيع الأسمدة الآزوتية.