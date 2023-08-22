قطاع الخدمات بالزراعة: نشهد نهضة غير مسبوقة بفضل دعم الرئيس السيسي

أكد الدكتور عباس الشناوي، رئيس قطاع الخدمات بـ وزارة الزراعة، أن هناك نهضة زراعية غير مسبوقة بالدولة المصرية، مشيرا إلى أن تلك النهضة كانت منذ تولي الرئيس السيسي لمسئولية الحكم في مصر، فكان هناك خطة للتوسع في مساحة الأراضي الزراعية لمي تتناسب مع الزيادة السكانية.

وقال “الشناوي”، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صالة التحرير”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامية “عزة مصطفى”، أنه تمت إضافة ما يقرب من 3 ملايين فدان، مؤكدا أن تلك المساحة هي مساحة كبيرة خاصة مع وجود الأراضي الجديدة من مشروع توشكى وإحيائه.

وتابع رئيس قطاع الخدمات بوزارة الزراعة، أنه سيتم إضافة أجزاء من الأراضي الزراعية الجديدة لزراعة المحاصيل الإستراتيجية الهامة، منوها بأنه كان هناك حصاد للموسم الماضي من القمح وفول الصويا.

450 ألف فدان

وأشار عباس الشناوي إلى أنه لا ننسى التوسعات في سيناء، مشيرا إلى أنه تم الانتهاء من ترعة رئيسية وتفرعات في شمال سيناء، بمساحة إجمالي 450 ألف فدان.