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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أحمد موسى: زراعة 2 مليون نخلة لإنتاج أجود أصناف التمور في توشكى

مشروع توشكي
مشروع توشكي

قام الإعلامي أحمد موسى بعرض صور لمشروع توشكى، مؤكداً أن هذا المشروع يعتبر مستقبل الزراعة في مصر، ويهدف إلى زراعة محاصيل مثل القمح والذرة.

وأضاف “موسى”، خلال برنامج “علي مسئوليتي” والمذاع عبر قناة “صدى البلد”، أن الدولة تعمل على زراعة مساحة تقدر بـ 560 ألف فدان في توشكى، موضحا أن هذا المشروع هو استراتيجية واعدة لزراعة القمح، الذرة الصفراء، الشعير، والبنجر بالإضافة إلى الأشجار الزيتية التي تُستخدم في صناعة مستحضرات التجميل، وكذلك زراعة التمور.

وأكد أن الأولوية في المشروع تُعطى لزراعة القمح ومن ثم الذرة، منوها أن هذه المحاصيل تعتبر استراتيجية رئيسية ومهمة جدًا للاقتصاد الوطني. لافتا إلى خطة لزراعة ما يقرب من 2 مليون نخلة من أجود أصناف التمور في منطقة توشكى.

وأشاد بإدارة المياه والتي ستتم بطريقة مثلى، لافتا إلى أن مصر واحدة من أفضل الدول في العالم في إدارة الموارد المائية.

 

أحمد موسى الذرة الصفراء برنامج “على مسئوليتي الموارد المائية القمح والذرة مشروع توشكى

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