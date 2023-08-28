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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قرار صادم من أوكرانيا بشأن زراعة القمح

أرشيفية
أرشيفية

أظهر مسح أجرته وزارة الزراعة الأوكرانية اليوم الإثنين، أن طيفًا واسعًا من المزارعين في أوكرانيا سيتجه إلى تقليل زراعتهم لمحصول القمح الشتوي خلال العام المقبل، وذلك وسط أزمة غذاء عالمية خلفتها الحرب الروسية الأوكرانية.

وبحسب مسح الوزارة الأوكرانية، فإن  المزارعين الأوكرانيين يعتزمون زيادة الأراضي المزروعة ببذور اللفت الشتوي لعام 2024.

وستسجل تبعًا لذلك القرار، مساحة قياسية تبلغ 1.9 مليون هيكتار، وذلك على حساب مساحة الأراضي المزروعة من القمح الشتوي التي ستشهد تراجعًا في أوكرانيا.

وقالت الوزارة في بيان، إن المسح أوضح أن 45% من المزارعين لا يعتزمون خفض المساحة المزروعة للمحاصيل الشتوية، وأن 38% يعتزمون زيادة المساحة، فيما قال 14 بالمئة إنهم لن يزرعوا المحاصيل الشتوية.

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وتضررت الصادرات منذ انتهاء العمل باتفاق توسطت فيه الأمم المتحدة وتركيا العام الماضي للسماح بتصدير آمن للحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود في 17 يوليو.

ولكن بيانات الوزارة لم تقدم تفاصيل عن الصادرات منذ ذلك التاريخ.

وقالت الوزارة إن صادرات أوكرانيا من الحبوب في الفترة من الأول من أغسطس حتى اليوم بلغت 1.88 مليون طن.

وحتى الآن شمل إجمالي صادرات الحبوب هذا الموسم 1.9 مليون طن من الذرة و1.8 مليون طن من القمح و0.46 مليون طن من الشعير.

وبلغت الصادرات لموسم 2022-2023 بالكامل 49 مليون طن تقريبا، متجاوزة الصادرات المسجلة في الموسم السابق له عند 48.4 مليون طن.

أوكرانيا ​أوكرانيا​ و​روسيا أوكرانيا القمح القمح

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