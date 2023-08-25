عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

روسيا تمد مصر بشحنة كبيرة من القمح

صدى البلد

أفادت “روسيا اليوم”، الجمعة، بأن السفينة SABEEL STAR رست بميناء دمياط بمصر قادمة من روسيا، وعلى متنها حمولة تقدر بـ26300 طن من القمح.

ومدت روسيا مصر خلال الأشهر الماضية بكمية ضخمة من القمح، ووسط العقوبات والعراقيل الأمريكية والأوروبية.

وسبق وأن أصدرت روسيا بيانا، أكدت فيه أنها واصلت شحن الحبوب إلى مختلف دول العالم وعلى رأسها مصر.

روسيا تعلن انتشال جثث 10 ضحايا من موقع تحطم طائرة قائد فاجنر

وقالت يلينا تيورينا مديرة قسم التحليلات باتحاد الحبوب الروسي إن صادرات القمح تضاعفت إلى 963 ألف طن مقابل 480 ألف طن عن نفس الفترة من عام 2022 كما زادت صادرات الذرة بنسبة 27٪ لتصل إلى 44.5 ألف طن، حسبما نقلت روسيا اليوم.

وأشارت إلى أن مصر احتلت الريادة في استيراد القمح الروسي خلال شهر يناير حيث تم شحن 191.5 ألف طن إلى مصر مقابل 103 آلاف طن قبل عام.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حلم يراود الرئيس السيسي منذ 6 سنوات.. هل نجحت مصر في تحقيقه؟

مصرع عائلة وزير عربي في حادث سير| تفاصيل

الخير على الأبواب| عرش الدولار ينهار بعد البريكس.. 10 فوائد لانضمام مصر للتحالف الاقتصادي

معدّاش يوم على جوازهم | سخّان الحمّام ينهي حياة رامي ومنار بالغربية

أنباء عن انفصال شيرين وحسام حبيب.. مصدر يكشف الحقيقة

قليلة الأصل وبنت الأصول.. ماذا حدث بين أنغام وشيرين فى ليلة الدموع

كل مرة 3 أو 4 دقائق.. اعترافات صادمة لـ ابنة البلوجر أم زياد في التحقيقات

مفاجأة في أسعار هذه السلع.. بشائر بريكس موجة انخفاضات قادمة

ترشيحاتنا

دعم إيكواس.. تحرك أمريكي جديد بشأن الأزمة في النيجر

عمر عبد العزيز: فكرة فيلم مرعي البريمو تقليدية.. وهذه نصيحتي لمحمد سعد

خبيرة: انضمام مصر للبريكس سيوفر السلع الأساسية للمواطن دون اللجوء للدولار

قريبا .. هترد على رسايل الـ Gmail بالرموز التعبيرية

فوائد سورة يس.. لقضاء الحاجة وللزواج

تشكيل النصر أمام الفتح في الدوري السعودي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جمبسوت بالورود .. هيفاء وهبى تستعرض رشاقتها بهذه الإطلالة

بسبب متحور إيريس .. احرص على تناول هذه المشروبات لتعزيز المناعة

ليجين وتوب.. ميرنا نور الدين تخطف الأنظار بإطلالة ملفتة

احترس منها.. 6 أسباب وراء ارتفاع ضغط الدم

فيديو

الجمهور يحاصر محمد إمام في شوارع الغردقة بسبب فيلم الأستاذ

سيدة داخل الطائرة.. تفاصيل جديدة عن مقتل قائد فاجنر في طائرة الموت

المجني عليه أخفى الأدلة.. إمرأة تعتدي على زوجها بأداة مطبخ

ولا أجدع محترف.. مقطع فيديو لعجوز تعمل كـ حلاق يثير الجدل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ولاء عزيز

ولاء عزيز تكتب "كبسولة" المرأة المصرية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: قمة البريكس تتوعد الدولار!

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : ما بين الحذر والحكمة

المستشار خالد محجوب

المستشار خالد محجوب يكتب: استخدام مصطلحات حقوقية لمخالفة الدستور والقانون

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: هدم الأسرة هدم للدولة

هند عصام

هند عصام تكتب: عقد زواج وحد القطرين

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: فى ذكرى سعد والنحاس

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: الظالمون في النار

اﻟﻤﺰﻳﺪ