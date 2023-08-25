روسيا تمد مصر بشحنة كبيرة من القمح

أفادت “روسيا اليوم”، الجمعة، بأن السفينة SABEEL STAR رست بميناء دمياط بمصر قادمة من روسيا، وعلى متنها حمولة تقدر بـ26300 طن من القمح.

ومدت روسيا مصر خلال الأشهر الماضية بكمية ضخمة من القمح، ووسط العقوبات والعراقيل الأمريكية والأوروبية.

وسبق وأن أصدرت روسيا بيانا، أكدت فيه أنها واصلت شحن الحبوب إلى مختلف دول العالم وعلى رأسها مصر.

وقالت يلينا تيورينا مديرة قسم التحليلات باتحاد الحبوب الروسي إن صادرات القمح تضاعفت إلى 963 ألف طن مقابل 480 ألف طن عن نفس الفترة من عام 2022 كما زادت صادرات الذرة بنسبة 27٪ لتصل إلى 44.5 ألف طن، حسبما نقلت روسيا اليوم.

وأشارت إلى أن مصر احتلت الريادة في استيراد القمح الروسي خلال شهر يناير حيث تم شحن 191.5 ألف طن إلى مصر مقابل 103 آلاف طن قبل عام.