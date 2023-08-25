روسيا تعلن انتشال جثث 10 ضحايا من موقع تحطم طائرة قائد فاجنر

أفادت وكالة "سبوتنيك" الروسية للأنباء، اليوم الجمعة، إن لجنة التحقيق في تحطم طائرة قائد مجموعة فاجنر العسكرية يفيجني بيرجوجين، أعلنت منذ قليل انتشال جثث 10 ضحايا من موقع تحطم الطائرة.

وأضافت لجنة التحقيق الروسية في بيانها: “ندرس كل الاحتمالات بعناية فيما يخص تحطم طائرة قائد فاجنر، وعثرنا علي 10 جثث والصندوقين الأسودين بعد تحطم الطائرة”.

وكان قد تحدث الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، اليوم الجمعة بشأن ما تردد حول تورط نظيره الروسي فلاديمير بوتين في مصرع يفجيني بريجوجين قائد فاجنر بعد تحطم الطائرة التي كانت تقله مع عدد من القادة في المجموعة الشبه عسكرية بالعاصمة موسكو.

ونفى لوكاشينكو تورط بوتين، في تحطم الطائرة التي كانت تقل يفجيني بريجوجين قائد فاجنر، مشيرا إلى أنه لا يمكن أن يكون للرئيس الروسي دور في حادث تحطم الطائرة، ويحاول الكثيرون الآن تحويل المسؤولية عن الحادث إلى بوتين، ولكنه لا علاقة له بالأمر، بحسب ما أورده موقع "روسيا اليوم" الإخباري.

وأضاف "أنا أعرف بوتين إنه شخص حكيم وهادئ للغاية ولا أستطيع أن أتخيل أنه فعل ذلك، أو هو المسؤول، لإنه عمل قاس للغاية وغير احترافي".