فرمان فيفا يحسم أزمة إعفاء لاعبي الأهلي من معسكر منتخب مصر

تصاعدت حدة الأزمة بين النادي الأهلي والجهاز الفني لمنتخب مصر الوطني بسبب مباراة السوبر الأفريقي المقرر إقامته منتصف شهر سبتمبر المقبل في السعودية.

النادي الأهلي طالب اتحاد الكرة بإعفاء لاعبيه من التواجد فى معسكر منتخب مصر الوطني خلال شهر سبتمبر المقبل.

إدارة النادي الأهلي تمسكت باللاعبين الدوليين وتواجدهم في مباراة السوبر الأفريقي باعتبارها مباراة بطولة وهامة في تاريخ المارد الأحمر.

كما تري إدارة النادي الأهلي أن منتخب مصر الوطني حسم تأهله إلي نهائيات أمم أفريقيا وان مباراة إثيوبيا مجرد تحصيل حاصل.

فيما تجاهل البرتغالي روي فيتوريا مدرب منتخب مصر الوطني مطالب النادي الأهلي وقام باستدعاء 4 لاعبين من القلعة الحمراء خلال معسكر سبتمبر المقبل.

النادي الأهلي على الفور قام بتصعيد الموقف وارسل خطابا الي اتحاد الكرة لوح خلاله بالانسحاب من بطولة كأس السوبر المصري.

فيفا يحسم أزمة الأهلي ومنتخب مصر

أكد خبير لوائح رياضية رفض ذكر اسمه أن بنود الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا تمنع أي نادي من عدم ارسال لاعبيه الي منتخب بلاده خلال فترة التوقف الدولي.

قال : الملحق رقم 1 من لوائح اللاعبين الخاصة بالفيفا تضمنت إلزام الأندية بالسماح للاعبيها بتمثيل بلدانهم خلال فترة الأجندة الدولية .

أضاف: الملحق رقم 1 تضمن أيضا منع وجود أي اتفاق بين النادي واللاعب على العكس من ذلك بشأن عدم تلبية نداء منتخب بلاده خلال فترة الأجندة الدولية.



إداري المنتخب يفجر مفاجأة





فجر محمد غرابة المدير الاداري لمنتخب مصر الاول مفاجأة من العيار الثقيل بشأن أزمة استدعاء لاعبي النادي الأهلي لمعسكر شهر سبتمبر.

قال محمد غرابة مدير المنتخب الوطني عبر تصريحات إذاعية:

روي فيتوريا اتفق مع كولر على ضم 4 لاعبين بدلا من 9 لاعبين في معسكر شهر سبتمبر المقبل.

أضاف: فوجيء فيتوريا والجهاز الفني لمنتخب مصر ببيان النادي الأهلى المعترض على ضم اللاعبين.

منتخب مصر يعلن القائمة النهائية لمباراتي إثيوبيا وتونس

أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا ، قائمة تضم ٢٦ لاعبًا لمعسكر شهر سبتمبر المقرر انطلاقه في الفترة من ٤ – ١٢ و يتخلله مباراتي اثيوبيا في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2024 بكوت ديفوار ، و ودية تونس ، واللاعبون هم :

محمد الشناوي

محمد صبحي

محمد أبو جبل

محمد هاني

عمر كمال

أحمد رمضان بيكهام

علي جبر

محمد عبد المنعم

محمود مرعي

حسام عبد المجيد

محمد حمدي

أحمد فتوح

طارق حامد

مروان عطية

سام مرسي

حمدي فتحي

محمود حماده

محمد رضا بوبو

أحمد سيد زيزو

محمد صلاح

مصطفى فتحي

عمر مرموش

ابراهيم عادل

مصطفي محمد

محمد شريف

أسامه فيصل