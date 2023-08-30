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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الجابون| الجيش يعلن القبض على أعضاء الحكومة السابقة بتهمة الخيانة العظمى

الجابون
الجابون

اعتقلت الجابون، اليوم الأربعاء، عدد من أعضاء حكومة الرئيس علي بونجو بتهمة الخيانة العظمى.

ودعا معسكر المرشح الرئاسي المعارض في الجابون ألبرت هوندو رئيس البلاد علي بونجو إلى نقل السلطة دون إراقة دماء.

وذكر الموقع الإلكتروني لراديو “Europe 1”،  أن معسكر هوندو طلب تنظيم انتقال للسلطة دون إراقة دماء.

وكان هوندو قد تم اختياره مرشحا رئيسيا للمعارضة قبل 8 أيام فقط من الانتخابات بعد معركة مريرة بين 6 مرشحين.

وكان قد دعا قادة التمرد في الجابون بعد الاستيلاء على السلطة، السكان إلى التزام الهدوء.

وظهر ضباط كبار في الجيش الجابوني، اليوم الأربعاء، على قناة "جابون 24"، وأعلنوا استيلاءهم على السلطة، وذلك بعد إعلان فوز الرئيس علي بونجو بولاية ثالثة في الانتخابات الرئاسية.

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