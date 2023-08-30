عاجل| توقف حركة الملاحة الجوية في الجابون

أفادت بيانات ملاحية، اليوم الأربعاء، أنه تم توقيف حركة الملاحة الجوية في الجابون عقب استيلاء عسكريين على السلطة وإغلاق الحدود.

وفي هذا الصدد أعلن مجلس السلم والأمن الإفريقي التابع للاتحاد الإفريقي، أنه سيتم عقد اجتماعا طارئا غداً الخميس لبحث الاستيلاء على السلطة في الجابون.

ظهر ضباط كبار في الجيش الجابوني، اليوم الأربعاء، على قناة "جابون 24"، وأعلنوا استيلاءهم على السلطة، وذلك بعد إعلان فوز الرئيس علي بونجو بولاية ثالثة في الانتخابات الرئاسية.

وأعلن العسكريون إغلاق حدود الجابون حتى إشعار آخر، وحل مؤسسات الدولة، وتم سماع دوي إطلاق نار في العاصمة الجابونية ليبرفيل.

ويعتبر الانقلاب العسكري في الجابون هو الانقلاب الـ 7 في دول غرب إفريقيا خلال السنوات الثلاث الماضية، ويأتي في أعقاب انقلاب في النيجر الشهر الماضي.