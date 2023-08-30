التلفزيون الرسمي يعلن وضع رئيس الجابون قيد الإقامة الجبرية

أفاد نبأ عاجل نقلته التلفزيون الرسمي في الجابون أن الرئيس علي بونغو قيد الإقامة الجبرية في الجابون.

كان قد دعا قادة التمرد في الجابون بعد الاستيلاء على السلطة، السكان إلى التزام الهدوء.

وظهر ضباط كبار في الجيش الجابوني، اليوم الأربعاء، على قناة "جابون 24"، وأعلنوا استيلاءهم على السلطة، وذلك بعد إعلان فوز الرئيس علي بونجو بولاية ثالثة في الانتخابات الرئاسية.

وأعلن العسكريون إغلاق حدود الجابون حتى إشعار آخر، وحل مؤسسات الدولة.

ووفقا لوكالة “رويترز”، فقد تم سماع دوي إطلاق نار في العاصمة الجابونية ليبرفيل.