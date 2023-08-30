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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد فوز «بونجو».. عسكريون كبار في الجابون يعلنون إلغاء الانتخابات وحل المؤسسات

علم الجابون
علم الجابون

أفادت وكالة الصحافة الفرنسية، اليوم الأربعاء، بأن عسكريين كبارًا في الجابون أعلنوا إلغاء الانتخابات وحل المؤسسات.

جاء ذلك وسط سماع إطلاق نار في ليبرفيل عاصمة الجابون.

وقال العسكريون في الجابون إن الانتخابات العامة الأخيرة تفتقر للمصداقية ونتائجها باطلة.

وأكدوا أنهم يمثلون جميع قوات الأمن والدفاع في البلاد، لافتين إلى أن النظام القائم في البلاد انتهى.

وكان رئيس مركز الانتخابات في الجابون، أعلن اليوم الأربعاء، فوز الرئيس، علي بونجو، بولاية ثالثة في الانتخابات الرئاسية.

وأوضح رئيس مركز الانتخابات، أن بونجو حصل على بنسبة 64.27% من الأصوات، وفقًا لوكالة “رويترز”. 

الانتخابات في الجابون الانتخابات الرئاسية الانتخابات العامة إلغاء الانتخابات رويترز

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