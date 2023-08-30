بعد فوز «بونجو».. عسكريون كبار في الجابون يعلنون إلغاء الانتخابات وحل المؤسسات

أفادت وكالة الصحافة الفرنسية، اليوم الأربعاء، بأن عسكريين كبارًا في الجابون أعلنوا إلغاء الانتخابات وحل المؤسسات.

جاء ذلك وسط سماع إطلاق نار في ليبرفيل عاصمة الجابون.

وقال العسكريون في الجابون إن الانتخابات العامة الأخيرة تفتقر للمصداقية ونتائجها باطلة.

وأكدوا أنهم يمثلون جميع قوات الأمن والدفاع في البلاد، لافتين إلى أن النظام القائم في البلاد انتهى.

وكان رئيس مركز الانتخابات في الجابون، أعلن اليوم الأربعاء، فوز الرئيس، علي بونجو، بولاية ثالثة في الانتخابات الرئاسية.

وأوضح رئيس مركز الانتخابات، أن بونجو حصل على بنسبة 64.27% من الأصوات، وفقًا لوكالة “رويترز”.