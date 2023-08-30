شاهد| فيديو يكشف ما حدث في الجابون صباح اليوم؟

أعلن عسكريون كبار في الجابون، اليوم الأربعاء، الاستيلاء على الحكم وإنهاء النظام القائم وحل مؤسسات الدولة وإغلاق الحدود حتى إشعار آخر.

ويأتي ذلك ذلك بعد إعلان فوز الرئيس علي بونجو بولاية ثالثة في الانتخابات الرئاسية.

وقال ضباط كبار في الجيش الجابوني، اليوم الأربعاء، في بيان الانقلاب على قناة "جابون 24"، إن "الانتخابات العامة الأخيرة تفتقر للمصداقية وإن نتائجها باطلة".

وأكدوا أنهم يمثلون جميع قوات الأمن والدفاع في البلاد.

ووفقا لوكالة "رويترز"، فقد تم سماع دوي إطلاق نار في العاصمة الجابونية ليبرفيل.

ونشرت شبكة "العربية" وغيرها من وسائل الإعلام العالمية لحظة إعلان العسكريين بالجابون الانقلاب والسيطرة على الحكم.

وفي وقت سابق الأربعاء، أعلن رئيس مركز الانتخابات في الجابون، فوز الرئيس، علي بونجو، بولاية ثالثة في الانتخابات الرئاسية بنسبة 64.27% من الأصوات.

وكان المتحدث باسم الحكومة في الجابون، أعلن في كلمة بثها التلفزيون الرسمي، قطع الإنترنت، وفرض حظر تجول ليلي اعتباراً من الأحد بسبب مخاوف أمنية في أعقاب الانتخابات العامة التي أجريت، السبت.