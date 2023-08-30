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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مجلس السلم والأمن الإفريقي يعقد اجتماعا عاجلا بشأن أحداث الجابون.. غدا

مجلس الأمن السلم
مجلس الأمن السلم الإفريقي

أعلن مجلس السلم والأمن الإفريقي التابع للاتحاد الإفريقي، اليوم الأربعاء، أنه سيتم عقد اجتماعا طارئا غداً الخميس لبحث الانقلاب العسكري في الجابون

ظهر ضباط كبار في الجيش الجابوني، اليوم الأربعاء، على قناة "جابون 24"، وأعلنوا استيلاءهم على السلطة، وذلك بعد إعلان فوز الرئيس علي بونجو بولاية ثالثة في الانتخابات الرئاسية.

وأعلن العسكريون إغلاق حدود الجابون حتى إشعار آخر، وحل مؤسسات الدولة، وتم سماع دوي إطلاق نار في العاصمة الجابونية ليبرفيل.

ويعتبر الانقلاب العسكري في الجابون هو الانقلاب الـ 7 في دول غرب إفريقيا خلال السنوات الثلاث الماضية، ويأتي في أعقاب انقلاب في النيجر الشهر الماضي.

وتعتبر الجابون هي إحدى الدول الأصغر في منظمة أوبك، حيث تنتج حوالي 200 ألف برميل يوميا بحسب بلومبرج.

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