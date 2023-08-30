فرنسا: نتابع عن كثب تطورات الوضع في الجابون

قالت إليزابيت بورن، رئيسة وزراء فرنسا، اليوم الأربعاء، إنّ بلادها تتابع الوضع في الجابون عن كثب.

وذلك خلال كلمة أمام مؤتمر السفراء المنعقد، منذ الإثنين الماضي في باريس، على خلفية آخر التطورات في البلاد وإعلان مجموعة من الضباط بالجيش الجابوني "إنهاء النظام القائم"، وذلك حسبما نقلت "القاهرة الإخبارية".

وفي وقت سابق، أعلنت شركة التعدين الفرنسية "إراميت"، التي تملك وحدة كوميلوج لإنتاج المنجنيز في الجابون، أنها علقت كل عملياتها بالبلاد في أعقاب تطورات وقعت خلال الليل.

وانخفض سهم الشركة بنحو 5% في أعقاب هذا الإعلان، وقال متحدث باسم الشركة: "بدءًا من هذا الصباح تم تعليق كل عمليات كوميلوج وستراج، فضلًا عن وقف عمليات النقل عبر السكك الحديدية".

وأعلن عسكريون، اليوم الأربعاء، إنهاء النظام القائم في الجابون بعد إعلان النتائج الرسمية للانتخابات الرئاسية، السبت الماضي، التي أعلنت فوز الرئيس علي بونجو بولاية ثالثة.

وأعلن أحد العسكريين وهو كولونيل بالجيش في بيان بث بعد ذلك عبر القناة الأولى في التلفزيون الجابوني، "نحن قوات الدفاع والأمن المجتمعة ضمن لجنة المرحلة الانتقالية وإعادة المؤسسات قررنا باسم الشعب الجابوني الدفاع عن السلام من خلال إنهاء النظام القائم".

