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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

عاجل.. عسكريون بالجيش الجابوني يعلنون استيلاءهم على السلطة

الجابون
الجابون

أوردت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل أن ضباطا كبارا في الجيش الجابوني، ظهروا اليوم الأربعاء، على قناة “جابون 24”، وأعلنوا استيلاءهم على السلطة، وإغلاق الحدود حتى إشعار آخر، وذلك بعد إعلان فوز الرئيس علي بونجو بولاية ثالثة في الانتخابات الرئاسية.

وفي وقت سابق الأربعاء، أعلن رئيس مركز الانتخابات في الجابون، فوز الرئيس، علي بونجو، بولاية ثالثة في الانتخابات الرئاسية بنسبة 64.27% من الأصوات.

حظر تجول وقطع الإنترنت

وكان المتحدث باسم الحكومة في الجابون، أعلن في كلمة بثها التلفزيون الرسمي، قطع الإنترنت، وفرض حظر تجول ليلي اعتبارًا من الأحد بسبب مخاوف أمنية في أعقاب الانتخابات العامة التي أجريت السبت.

الجابون الجيش الجابوني جابون 24 الانتخابات الرئاسية حظر تجول

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