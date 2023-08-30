شاهد| احتفالات المواطنين في الجابون بعد الإطاحة بالرئيس علي بونجو

خرج المئات من المواطنين في الجابون إلى شوارع العاصمة ليبرفيل للاحتفال بعد إعلان الجيش الجابوني الإطاحة بالرئيس علي بونجو.

وتظهر الفيديوهات المنتشرة على السوشيال ميديا، خروج المئات من المواطنين في الجابون وهم ملوحين بالأعلام للاحتفال والفرح بالإطاحة بحكم الرئيس علي بونجو، وذلك بعد نجاحة في الانتخابات الرئاسية التي انتهت أمس.

وفي هذا الصدد، أفادت بيانات ملاحية، اليوم الأربعاء، أنه تم توقيف حركة الملاحة الجوية في الجابون عقب استيلاء عسكريين على السلطة وإغلاق الحدود.

كما أعلن مجلس السلم والأمن الإفريقي التابع للاتحاد الإفريقي، أنه سيتم عقد اجتماعا طارئا غداً الخميس لبحث الاستيلاء على السلطة في الجابون.

وظهر ضباط كبار في الجيش الجابوني، اليوم الأربعاء، على قناة "جابون 24"، وأعلنوا استيلاءهم على السلطة، وذلك بعد إعلان فوز الرئيس علي بونجو بولاية ثالثة في الانتخابات الرئاسية.