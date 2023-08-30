قلق بالغ.. بيان عاجل من الخارجية الروسية بشأن أحداث الجابون

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الأربعاء، إن روسيا تتابع بقلق التقارير عن الأوضاع في الجابون.

على جانب آخر، قالت السفارة الروسية في الجابون، إن الوضع في عاصمة الجابون ليبرفيل هادئ حتى الآن، ولا يوجد تهديد للسفارة.

وأضافت السفارة، في بيان لها وفقا لوكالة “تاس” الروسية: "حتى الآن كل شيء هادئ هنا، والسفارة آمنة".

كما أفادت وكالة “تاس” الروسية للأنباء نقلا عن مصدر دبلوماسي روسي أن السفارة الروسية بالجابون شددت إجراءات الأمن لحماية الموظفين.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن الجيش الجابوني أنه استولى على السلطة في البلاد وحل جميع هيئات الدولة وأنشأ لجنة انتقال واستعادة المؤسسات.

وجاء بيان الجيش بعد ساعات من إعلان لجنة الانتخابات رسميا فوز علي بونجو أونديمبا في الانتخابات الرئاسية التي أجريت في 26 أغسطس، حيث أدلى 64.27% من الناخبين بأصواتهم لصالحه، وأعيد انتخابه لولاية ثالثة.