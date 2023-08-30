فرنسا تدين ما يحدث في الجابون وتطالب باحترام نتائج الانتخابات

أفاد نبأ عاجل بأحدث تصريحات الحكومة الفرنسية حول الأوضاع في الجابون.

وقالت الحكومة الفرنسية:" نأمل في احترام نتائج الانتخابات في الغابون".



واعربت الحكومة الفرنسية عن إدانتها لمحاولة للاستيلاء على السلطة في الجابون.



أفاد نبأ عاجل نقله التلفزيون الرسمي في الجابون أن الرئيس علي بونغو قيد الإقامة الجبرية في الجابون.

كان قد دعا قادة التمرد في الجابون بعد الاستيلاء على السلطة، السكان إلى التزام الهدوء.

وظهر ضباط كبار في الجيش الجابوني، اليوم الأربعاء، على قناة "جابون 24"، وأعلنوا استيلاءهم على السلطة، وذلك بعد إعلان فوز الرئيس علي بونجو بولاية ثالثة في الانتخابات الرئاسية.