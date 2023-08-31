قرعة دوري السوبر الإفريقي| منافس الأهلي في المباراة الأولى وصدام صن داونز أو الوداد مبكرًا

بشكل رسمي، أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، موعد وتفاصيل النسخة الأولى من دوري السوبر الإفريقي أو السوبر ليج بمشاركة 8 فرق هي الأقوى على مستوى القارة.

ويشارك النادي الأهلي المصري في هذه النسخة باعتباره صاحب التصنيف الأعلى في قارة إفريقيا إلى جانب السبع فرق التي تليه في التصنيف.

الفرق المشاركة في البطولة

الفرق الثماني صاحبة التصنيف الأول والثاني المشاركة في البطولة هي:

التصنيف الأول: الأهلي - الوداد المغربي - الترجي التونسي - صن داونز الجنوب إفريقي.

التصنيف الثاني: مازيمبي الكونغولي - بترو أتليتكو الأنجولي - سيمبا التنزاني - إنيمبا النيجيري.

نظام بطولة دوري السوبر الإفريقي

تنطلق البطولة، يوم 20 أكتوبر المقبل على مدار أربعة أسابيع، بنظام الذهاب والإياب، وتبدأ من الدور ربع النهائي، بنظام خروج المغلوب.

وتنقسم الفرق المشاركة في البطولة إلى قسمين التصنيف الأول والثاني، حيث من المقرر أن يلتقي كل فريق من التصنيف الأول بمنافس من الفريق الثاني.

وتُلعب المباريانت من الدور ربع النهائي بنظام خروج المغلوب، من جولتي ذهاب وإياب على أن تكون المباراة الأولى في ملعب صاحب التصنيف الثاني.

ويصعد إلى المربع الذهبي الفائز من كل مباراة، وهكذا حتى المباراة النهائية.

المباراة الأولى للأهلي

المباراة الأولى للأهلي ستلعب خلال أيام 20، 21، 22 أكتوبرالمقبل وستكون ضد أي من الفرق، مازيمبي الكونغولي - بترو أتليتكو الأنجولي - سيمبا التنزاني - إنيمبا النيجيري.

وستلعب المباراة على ملعب الفريق المنافس، وإذا واجه الأهلي فريق سيمبا سيكون الطرف المنافس في المباراة الافتتاحية للبطولة.

مشوار الأهلي في البطولة

في حال تخطى الأهلي المباراة الأولى سيضرب موعدًا محتملًا مع فريق فائز آخر من الدور ربع النهائي وقد يكون في مواجهة محتملة أمام الوداد أو صن داونز، ومواجهة شبه محتملة أمام الترجي الذي يمر بفترة من الصعوبات.

قرعة دوري السوبر الإفريقي

أعلن الكاف في بيان رسمي له أن قرعة دوري السوبر الإفريقي ستقام في القاهرة، يوم 2 سبتمبر 2023، الساعة 7 مساءً بتوقيت القاهرة، وسيتم بثها مباشرة على موقع الدوري الإفريقي الإلكتروني وبثها عبر التلفزيون من قبل شركاء البث لكاف.

وبحسب ما أعلنت مصادر من الكاف - بشكل غير رسمي - حين الإعلان عن البطولة فإنها ستكون الأكبر من حيث الجوائز.

ويبلغ مجموع جوائز البطولة وفقًا لما نُشر، 25 مليون دولار على أن تصل في النسخة الرابعة إلى 100 مليون دولار، وذلك بعد زيادة الأندية المشاركة من 8 أندية إلى 16 ثم 24 ناديا.

لا يفوتك..