أبو مكة إلى "مكة"|صلاح أغلى لاعب في العالم..تفاصيل الساعات الحاسمة والعرض التاريخي

لا تزال الصحف السعودية تؤكد مرارًا وتكرارًا على انتقال محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي إلى اتحاد جدة السعودي ليزامل كل من كريم بنزيما ونجولو كانتي.

الصحف السعودية تتحدث عن الأمر بتأكيد لا يقبل النفي، بينما يدعمها في الأمر كل القنوات الرياضية السعودية التي تتناول القصة حول انتقال محمد صلاح إلى الدوري السعودي.

قنوات SSC: صلاح يخضع للفحص الطبي

كشف الإعلامي السعودي هتان النجار، الصحفي المتخصص في أخبار نادي اتحاد جدة، أن الفريق السعودي أصبح على أعتاب ضم النجم المصري محمد صلاح، جناح فريق ليفربول الإنجليزي، خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال هتان النجار في تصريحات تلفزيونية عبر برنامج “برا 18”، المذاع على شاشة قناة “SSC”: “آخر معلوماتي أن محمد صلاح سوف يصبح لاعبًا اتحاديًا”.

وأكمل: “محمد صلاح سوف يخضع للفحص الطبي خلال 48 ساعة، وبعدها ينتقل لصفوف فريق اتحاد جدة”.

الرياضية السعودية: اليوم آخر مباريات صلاح مع ليفربول

وعبر قنوات الرياضية السعودية، قال محمد الخميس مقدم برنامج “الديوانية” إن محمد صلاح سيخوض آخر مبارياته مع ليفربول، الأحد أمام نيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي.

وأوضح مقدم البرامج السعودي أن صلاح سوف يتوجه إلى مدينة أبو ظبي الإماراتية، لإجراء الكشف الطبي والانضمام إلى اتحاد جدة بصفة نهائية.

الشرق الأوسط: اغراء ليفربول بمبلغ ضخم

أفادت مصادر لـ صحيفة الشرق الأوسط السعودية بأن محمد صلاح متمسك بالانضمام للاتحاد رغم نفي وكيل أعماله، حيث أشارت الصحيفة أنه يرغب في الحصول على مبلغ مالي أعلى.

وقالت الصحيفة إن الصفقة ستحسم مع تقديم مبلغ ضخم يسيل له لعاب المسؤولين في ليفربول من أجل التخلي عن صلاح.

من جانبه قال، جيمي كاراجر لاعب ليفربول السابق في تصريحات عبر قناة 'سكاي سبورتس' التليفزيونية إن صلاح لن يرحل مقابل 100 مليون جنيه إسترليني فقط، وليفربول سيوافق إذا وصل العرض إلى 150 مليونًا أو ربما أكثر من ذلك'.

تفاصيل الساعات الحاسمة

حسبما كشف الصحفي الإيطالي الموثوق والشهير في سوق الانتقالات، فابريزيو رومانو، قدمت الجهة المفاوضة من جانب نادي اتحاد جدة عرضًا جديدا لنادي ليفربول لضم محمد صلاح، يصل إلى أكثر من ضعف العرض المقدم قبل ذلك.

وقال فابريزيو عبر تدوينة أمس السبت، إن موقف ليفربول من رحيل محمد صلاح كان واضحا وهو عدم وجود أي نية لبيع اللاعب.

وأشار فابريزيو رومانو إلى أن الجانب السعودي حسّن عرضه إلى أكثر من ضعف ما كانوا يريده ليفربول.

كم سيتقاضى محمد صلاح ؟

وبحساب راتب محمد صلاح الذي قد يتقاضاه حال الموافقة على اتمام الصفقة، فإن الدولي المصري بصفقة انتقاله مع ما يحصل عليه اللاعب وليفربول سيكون الأغلى عالميًا.

سيحصل محمد صلاح بحسب العرض المبدئي شهريًا على 7 مليون و500 ألف يورو، وأسبوعيًا على مليون و 875 ألف يورو، وهو ما يعادل بالجنيه المصري مبلغ وقدره ( 62990902.69 ) 63 مليون جنيه تقريبًا كل أسبوع.

وبذلك سيكون راتب محمد صلاح في اليوم الواحد ( 8,998,700.38 ) 9 مليون جنيه مصري، وفي الساعة الواحدة ( 374,945 ) 375 ألف جنيه تقريبًا.