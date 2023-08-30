قرعة دوري السوبر الإفريقي| نصف النهائي يصدم الأهلي بالترجي وصنداونز والوداد .. التفاصيل

قرعة دوري السوبر الإفريقي أو السوبر ليج، ونظام البطولة المستحدثة الذي سيشارك فيها الأهلي في نسختها الأولى، تُعد الأكثر بحثًا من خلال جماهير الكرة الإفريقية المتعطشة لنوع جديد من المنافسات تنحصر بين كبار إفريقيا فقط.

قرعة دوري السوبر الإفريقي

أعلن الكاف في بيان رسمي له أن قرعة دوري السوبر الإفريقي ستقامفي القاهرة، يوم 2 سبتمبر 2023، الساعة 7 مساءً بتوقيت القاهرة، وسيتم بثها مباشرة على موقع الدوري الإفريقي الإلكتروني وبثها عبر التلفزيون من قبل شركاء البث لكاف.

موعد بطولة دوري السوبر الإفريقي

تنطلق البطولة، يوم 20 أكتوبر المقبل في تنزانيا، على مدار أربعة أسابيع، بنظام الذهاب والإياب، وتبدء من الدور ربع النهائي، بنظام خروج المغلوب.

الفرق المشاركة في بطولة دوري السوبر الإفريقي

ويشارك في بطولة دوري السوبر الإفريقي الثمانية الكبار في القارة وعلى رأسهم النادي الأهلي صاحب الأرقام القياسية.

ويتم تصنيف الفرق المشاركة إلى تصنيف أول وثاني حيث يلتقي كل فرق من التصنيف الأول بنظير له من التصنيف الثاني.

والفرق المشاركة هي:

التصنيف الأول: الأهلي - الوداد المغربي - الترجي التونسي - صنداونز الجنوب إفريقي.

التصنيف الثاني: مازيمبي الكونغولي - بترو أتليتكو الأنجولي - سيمبا التنزاني - إنيمبا النيجيري.

نظام بطولة دوري السوبر الإفريقي

يلتقي كل فريق من التصنيف الأول في ربع النهائي بفريق من التصنيف الثاني بنظام الذهاب والإياب حيث ستكون مباراة الإياب في ملعب صاحب التصنيف الأول.

ووفقًا لهذا النظام سيكون الأهلي في مواجهة مرتقبة مع فريق من كل من مازيمبي الكونغولي - بترو أتليتكو الأنجولي - سيمبا التنزاني - إنيمبا النيجيري.

وستواجه الـ 4 فرق المتأهلة إلى نصف النهائي في مواجهات مباشرة ذهابًا وإيابًا وفقًا للقرعة، وهو الأمر الذي قد يضع الأهلي في مواجهة مرتقبة مع أي من صنداونز والترجي والوداد في واقعة متكررة لها طابع خاص وجماهيرية في كل القارة.

جوائز البطولة

بحسب ما أعلنت مصادر من الكاف - بشكل غير رسمي - حين الإعلان عن البطولة فإنها ستكون الأكبر من حيث الجوائز.

ويبلغ مجموع جوائز البطولة وفقًا لما نُشر، 25 مليون دولار على أن تصل في النسخة الرابعة إلى 100 مليون دولار، وذلك بعد زيادة الأندية المشاركة من 8 أندية إلى 16 ثم 24 ناديا.