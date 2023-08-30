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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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كيف خدع الأهلي المنتخب؟| تطورات جديدة في أزمة معسكر مصر.. وهذا مخرج “الأحمر” الوحيد

النادي الأهلي
النادي الأهلي

تصاعدت حدة الأزمة بين النادي الأهلي والجهاز الفني لمنتخب مصر الوطني؛ بسبب مباراة السوبر الإفريقي المقرر إقامته منتصف شهر سبتمبر المقبل في السعودية. 

النادي الأهلي طالب اتحاد الكرة بإعفاء لاعبيه من التواجد فى معسكر منتخب مصر الوطني خلال شهر سبتمبر المقبل.

إدارة النادي الأهلي تمسكت باللاعبين الدوليين وتواجدهم في مباراة السوبر الإفريقي؛ باعتبارها مباراة بطولة ومهمة في تاريخ المارد الأحمر.

كما ترى إدارة النادي الأهلي أن منتخب مصر الوطني حسم تأهله إلي نهائيات أمم إفريقيا، وأن مباراة إثيوبيا مجرد تحصيل حاصل. 

فيما تجاهل البرتغالي روي فيتوريا مدرب منتخب مصر الوطني، مطالب النادي الأهلي، واستدعى 4 لاعبين من القلعة الحمراء خلال معسكر سبتمبر المقبل.  

النادي الأهلي على الفور قام بتصعيد الموقف، وأرسل خطابا الي اتحاد الكرة، لوح خلاله بالانسحاب من بطولة كأس السوبر المصري.

“صدى البلد” يسلط الضوء على أبرز المستجدات في أزمة النادي الأهلي ومنتخب مصر الوطني. 

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فيفا يحسم أزمة الأهلي ومنتخب مصر

أكد خبير لوائح رياضية- رفض ذكر اسمه- أن بنود الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا تمنع أي نادٍ من عدم إرسال لاعبيه إلى منتخب بلاده خلال فترة التوقف الدولي. 

وقال: الملحق رقم 1 من لوائح اللاعبين الخاصة بالفيفا، تضمن إلزام الأندية بالسماح للاعبيها بتمثيل بلدانهم خلال فترة الأجندة الدولية.

وأضاف: الملحق رقم 1 تضمن أيضا: منع وجود أي اتفاق بين النادي واللاعب على العكس من ذلك، بشأن عدم تلبية نداء منتخب بلاده خلال فترة الأجندة الدولية.

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إداري المنتخب يفجر مفاجأة  

 فجر محمد غرابة المدير الإداري لمنتخب مصر الأول، مفاجأة من العيار الثقيل بشأن أزمة استدعاء لاعبي النادي الأهلي لمعسكر شهر سبتمبر.

وقال محمد غرابة مدير المنتخب الوطني عبر تصريحات إذاعية: روي فيتوريا اتفق مع كولر على ضم 4 لاعبين بدلا من 9 لاعبين في معسكر شهر سبتمبر المقبل.

وأضاف: فوجئ فيتوريا والجهاز الفني لمنتخب مصر ببيان النادي الأهلي المعترض على ضم اللاعبين.

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حيلة الأهلي للخروج من ورطة معسكر سبتمبر

وكشف خبير لوائح رياضية- رفض ذكر اسمه- عن إمكانية منع النادي الأهلي للاعبيه الدوليين من التواجد ضمن معسكر منتخب مصر الوطني خلال شهر سبتمبر المقبل.

وكان البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني لمنتخب مصر الوطني، استدعي 4 لاعبين من النادي الأهلي في معسكر شهر سبتمبر المقبل. 

وقال خبير اللوائح الرياضية إن النادي الأهلي يستطيع منع أي لاعب من تمثيل منتخب مصر في معسكر شهر سبتمبر القادم، من خلال إرسال تقرير طبي إلى الجهاز الطبي لمنتخب الفراعنة الكبار.

وأضاف: “التقرير الطبي المرسل من النادي الأهلي إلى جهاز منتخب مصر يجب أن يشمل أن اللاعب يعانى من إصابة أو اجهاد عضلي”. 

ولفت إلى أن الإعلان عن تأجيل مباراة أحد أندية النمسا الودية التي كان مقررا إقامتها اليوم، الأربعاء، أمام النادي الأهلي بسبب تعرض العديد من لاعبي الأهلي للإصابات؛ يعتبر مؤشرا على سلك القلعة الحمراء طريق الإصابات لمنع رباعي المارد الأحمر من التواجد فى معسكر شهر سبتمبر القادم. 

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منتخب مصر يعلن القائمة النهائية لمباراتي إثيوبيا وتونس

أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا ،  قائمة تضم 26 لاعبًا لمعسكر شهر سبتمبر المقرر انطلاقه في الفترة من 4-12 من الشهر ذاته، ويتخلله مباراتي إثيوبيا، في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2024 بكوت ديفوار، وودية تونس، واللاعبون هم:

محمد الشناوي 
محمد صبحي 
محمد أبو جبل 
محمد هاني 
عمر كمال 
أحمد رمضان بيكهام 
علي جبر 
محمد عبد المنعم 
محمود مرعي 
حسام عبد المجيد 
محمد حمدي 
أحمد فتوح 
طارق حامد 
مروان عطية 
سام مرسي 
حمدي فتحي 
محمود حمادة
محمد رضا بوبو 
أحمد سيد زيزو 
محمد صلاح 
مصطفى فتحي 
عمر مرموش 
إبراهيم عادل 
مصطفي محمد 
محمد شريف 
أسامه فيصل

الأهلى مباراة السوبر الإفريقي اتحاد الكرة منتخب مصر مباراة إثيوبيا روي فيتوريا

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