استبعاد أحسن لاعب في مصر| قائمة المنتخب تثير جدلًا وتغضب الأهلاوية.. لماذا؟

كشف البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر عن قائمة المنتخب التي تخوض مباراة أثيوبيا في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية، وكذلك ودية منتخب تونس.

وشهدت القائمة مفاجآت عدة بتواجد لاعبين مثل سام مرسي وحسام عبد المجيد وأسامة فيصل، واستبعاد آخرين مثل حسين الشحات وأفشة وياسر إبراهيم وكهربا.

قائمة منتخب مصر

وضمت القائمة ٢٦ لاعبًا لمعسكر شهر سبتمبر المقرر انطلاقه في الفترة من ٤ – ١٢ و يتخلله مباراتي اثيوبيا في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2024 بكوت ديفوار ، وودية تونس ، واللاعبون هم :

محمد الشناوي

محمد صبحي

محمد أبو جبل

محمد هاني

عمر كمال

أحمد رمضان بيكهام

علي جبر

محمد عبد المنعم

محمود مرعي

حسام عبد المجيد

محمد حمدي

أحمد فتوح

طارق حامد

مروان عطية

سام مرسي

حمدي فتحي

محمود حماده

محمد رضا بوبو

أحمد سيد زيزو

محمد صلاح

مصطفى فتحي

عمر مرموش

ابراهيم عادل

مصطفي محمد

محمد شريف

أسامه فيصل

استبعاد أحسن لاعب في مصر

وفي مفاجأة ربما تكون مقصودة من المدير الفني لمنتخب مصر بناء على رغبة النادي الأهلي بسبب عدم أهمية المباراتين القادمتين للمنتخب تم استبعاد حسين الشحات من قائمة المنتخب.

ويعتبر حسين الشحات جناح الأهلي اللاعب الأفضل في مصر خلال الموسم الماضي.

وعلى الرغم من استحسان النادي الأهلي لاستبعاد حسين الشحات، لكن بعض جماهير الأهلي كشفت عن غضبها خوفصا من أن يكون استبعاد اللاعب لأسباب فنية خاصة وأنه يلعب في نفس مكان محمد صلاح.

بينما ثار غضب أهلاوي من نوع آخر بسبب تمسك المدير الفني للمنتخب بضم 4 لاعبين على الرغم من التزام الأهلي ولاعبيه بمباراة السوبر الإفريقي في السعودية.

الأهلي طلب اعفاء لاعبيه.. والمدير الفني ضم 4 منهم

كان النادي الأهلي أرسل منذ يومين خطابًا اليوم للاتحاد المصري لكرة القدم، جاء فيه أنه نظرًا لأن المنتخب الوطني تأهل والحمد لله رسميًا إلى نهائيات الأمم الأفريقية المقبلة بغض النظر عن مباراته الأخيرة مع نظيره الإثيوبي، كما أن المباراة التالية للمنتخب يوم 12 من نفس الشهر هي تجربة ودية، لذا يأمل النادي المساندة والتعاون من اتحاد الكرة.

وتابع خطاب الأهلي: "نأمل العرض العاجل على المدير الفني للمنتخب بألا تشمل اختياراته لاعبي الأهلي خلال الفترة (من 4-12 سبتمبر)، نظرًا لحاجة الفريق الشديدة إلى كل عناصره وهو يخوض مباراة رسمية على بطولة السوبر الأفريقي أمام اتحاد العاصمة الجزائري يوم 15 سبتمبر بمدينة الطائف بالسعودية".

وتابع البيان: "النادي الأهلي وهو يمثل الكرة المصرية لم يقصر يومًا في دعم ومساندة المنتخبات وعندما تعارضت ارتباطات المنتخب الوطني في السابق وهو يخوض نهائيات كأس الأمم الإفريقية بالكاميرون في فبراير/شباط عام 2022، مع مشاركة فريق الأهلي في كأس العالم للأندية بالإمارات في نفس التوقيت، آثر النادي في ذلك الوقت مصلحة المنتخب".

وأتم: "جاء في ختام الخطاب، أن النادي يتطلع إلى دعم اتحاد الكرة والجهاز الفني للمنتخب، حتى يحصل فريق الأهلي على فرصة كافية للقيام بالتجهيزات الفنية اللازمة قبل مباراة السوبر الأفريقي".

وعلى الرغم من خطاب الأهلي عمد فيتوريا إلى ضم 4 لاعبين من الأهلي وهم محمد الشناوي ومحمد هاني ومروان عطية ومحمد عبد المنعم.

فيتوريا: راعيت ظروف الأهلي

وبحسب تصريحات فيتوريا، قال المدير الفنيلمنتخب مصر الأول أنه راعى ظروف الأهلي و خوضه لمباراة السوبر الافريقي أمام اتحاد العاصمة الجزائري واكتفى بضم 4 لاعبين فقط من الأهلي لمعسكر المنتخب المقبل نظرا لانشغال الأهلي بالتجهيز لخوض السوبر الافريقي.

أزمة مرتقبة

وقد تطرأ أزمة في الأيام القادمة بسبب تواجد لاعبي الأهلي في معسكر النمسا، حيث بات الثلاثي مطالبًا بالعودة للقاهرة من أجل الانضمام للمنتخب.

كما أن رباعي الأهلي المنضم للمنتخب من اللاعبين الأساسيين وأعمدة الفريق وهو ما يجعل الجميع في حالة ترقب لرد فعل أهلاوي خلال الساعات المقبلة.