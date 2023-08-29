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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شوبير يعلن المنضمين لصفوف المنتخب من الأهلي

شوبير
شوبير

أعلن الإعلامي احمد شوبير عن اللاعبين المنضمين للمنتخب من النادي الأهلي وذلك عبر حسابه الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك

 

وكتب شوبير ‏:"المؤكد انضمامهم لصفوف المنتخب من الاهلي حتي الآن محمد هاني ومحمد عبد المنعم واحتمالات محمد الشناوى".

 

استطاع مسؤولو النادي الأهلي التوصل إلى اتفاق نهائي مع لاعب بشكتاش التركي، بشأن انتقاله إلى صفوف القلعة الحمراء، خلال الميركاتو الصيفي الجاري، ليكون هو مهاجم المارد الأحمر الجديد في الموسم المقبل.

جاء اتفاق الأهلي على المهاجم السوبر بناءً على توصيات المدير الفني السويسري مارسيل كولر، الذي ما زال مصرًا على أن يتم التوقيع مع لاعب أجنبي متميز في مركز قلب الهجوم

 

كشف مصدر مسؤول في النادي الأهلي، عن تمكن المسؤولين بالفعل من الحصول على توقيع اللاعب الكونغو ليجاكسون موليكا، ليكون هو مهاجم القلعة الحمراء الجديد، وذلك بعد أيام من فشل صفقة التعاقد مع اللاعب البرازيلي جوسفالدو سوزا.

وبحسب التقارير، فإن الأهلي قد تمكن من إقناع اللاعب بالانتقال لصفوف الفريق مقابل حصوله على راتب سنوي يصل لنحو مليون دولار، بجانب بعض الحوافز والإضافات الأخرى، ليكون بذلك هو اللاعب الأعلى أجرا في النادي، بجانب كل من حارس المرمى محمد الشناوي والجنوب أفريقي بيرسي تاو.

احمد شوبير السويسري مارسيل كولر اللاعب البرازيلي المدير الفني السويسري جاكسون موليكا حارس المرمي محمد الشناوي سويسري مارسيل كولر محمد الشناوي محمد عبد المنعم

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