ننشر مواعيد مواجهات منتخب مصر في تصفيات كأس العالم

كشف محمد غرابة مدير منتخب مصر الوطني عن تلقي إخطار من الاتحاد الأفريقي، بموعد ومكان الجولة الأولى من تصفيات كأس العالم 2026 .

وأكد غرابة أن الكاف قرر إقامة مباراة منتخب مصر الأولى أمام جيبوتي بالقاهرة في الفترة من 13 إلى 21 نوفمبر المقبل بتصفيات كأس العالم.

أوقعت قرعة تصفيات أفريقيا المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026، التي جرت في أبيدجان في كوت ديفوار، يوم الخميس، منتخبات مصر الوطني وتونس والمغرب والجزائر في مجموعات سهلة.

وعقد البرتغالي روي فيتوريا مدرب منتخب مصر الوطني اليوم مؤتمرا صحفيا كشف خلاله العديد من التفاصيل حول برنامج الفراعنة الكبار فى قادم الأيام.

واختار فيتوريا مدرب منتخب مصر الوطني 4 لاعبين من النادي الأهلي ضمن قائمة الفراعنة الكبار في معسكر شهر سبتمبر القادم.

وتقام نهائيات النسخة المقبلة من كأس العالم خلال شهري يونيو ويوليو عام 2026 بتنظيم مشترك بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

وزادت مقاعد منتخبات أفريقيا في كأس العالم لأكثر من 9 فرق، وذلك بعد تغيير النظام لتقام بطولة كأس العالم بمشاركة 48 منتخبا لأول مرة، بدلا من 32 منتخبا.

وفي التصفيات المؤهلة للمونديال، وُزعت منتخبات القارة على 9 مجموعات تضم كل واحدة 6 منتخبات، بناء على التصنيف الأخير للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وجاءت مواعيد مباريات منتخب مصر فى تصفيات المونديال على النحو التالي:



الجولة الأولى..

منتخب مصر وجيبوتي داخل الأرض من 13 إلى 21 نوفمبر 2023



الجولة الثانية..

سيراليون ومنتخب مصر خارج الأرض من 13 إلى 21 نوفمبر 2023



الجولة الثالثة..

منتخب مصر وبوركينا فاسو داخل الأرض من 3 الى 11 يونيو 2024



الجولة الرابعة..

غينيا ومنتخب مصر خارج الأرض من 3 الى 11 يونيو 2024



الجولة الخامسة..

إثيوبيا ومنتخب مصر خارج الأرض من 17 – 25 مارس 2025



الجولة السادسة..

منتخب مصر وسيراليون داخل الأرض من 17 – 25 مارس 2025



الجولة السابعة..

منتخب مصر وأثيوبيا داخل الأرض من 1 إلى 9 سبتمبر 2025



الجولة الثامنة..

بوركينا فاسو ومنتخب مصر خارج الأرض من 1 إلى 9 سبتمبر 2025



الجولة التاسعة..

جيبوتي ومنتخب مصر خارج الأرض من 6 إلى 14 أكتوبر 2025



الجولة العاشرة..

منتخب مصر وغينيا داخل الأرض من 6 إلى 14 أكتوبر 2025.