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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شوبير يعلن أسباب اختيار فيتوريا لـ4 من لاعبي الأهلي بقائمة المنتخب

فيتوريا
فيتوريا

أعلن الإعلامي أحمد شوبير، اختيار 4 من لاعبي الأهلي بقائمة المنتخب الوطني من فيتوريا، عبر حسابه الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب شوبير "فيتوريا مدرب منتخب مصر :اخترنا 4 لاعبين من الأهلي لأنه يمتلك منافسة سيشارك فيها ويخوض معسكرا إعداديًا وكذلك حددنا اختياراتنا من باقي الأندية.. هدفنا الأساسي مصلحة منتخب مصر ونراعي في الوقت نفسه أن هناك أندية في مراحل التدريب والإعداد وراعينا ذلك في الاختيارات بناءً على أهمية المباراة للمنتخب والإعداد بالنسبة للأندية".

لا تزال صفقات النادي الاهلي تسيطر على مجريات الحديث بين جماهير الأحمر، خاصة المهاجم المنتظر؛ في ظل رحيلمحمد شريف وشادي حسين، ليظل محمود كهربا وصلاح محسن، والأخير لا ترضى عنه جماهير الأهلي بشكل تام، حيثترغب الجماهير في قناص سوبر، وهو ما يبحث عنه مارسيل كولر المدير الفني السويسري للقلعة الحمراء.

 

استطاع مسؤولي النادي الأهلي التوصل إلى اتفاق نهائي مع لاعب بشكتاش التركي، بشأن انتقاله إلى صفوف القلعةالحمراء، خلال الميركاتو الصيفي الجاري، ليكون هو مهاجم المارد الأحمر الجديد في الموسم المقبل.

جاء اتفاق الأهلي على المهاجم السوبر بناءً على توصيات المدير الفني السويسري مارسيل كولر، الذي ما زال مصرًا علىأن يتم التوقيع مع لاعب أجنبي متميز في مركز قلب الهجوم

 

كشف مصدر مسؤول في النادي الأهلي، عن تمكن المسؤولين بالفعل من الحصول على توقيع اللاعب الكونغوليجاكسون موليكا، ليكون هو مهاجم القلعة الحمراء الجديد، وذلك بعد أيام من فشل صفقة التعاقد مع اللاعب البرازيليجوسفالدو سوزا.

وبحسب التقارير، فإن الأهلي قد تمكن من إقناع اللاعب بالانتقال لصفوف الفريق مقابل حصوله على راتب سنوي يصللنحو مليون دولار، بجانب بعض الحوافز والإضافات الأخرى، ليكون بذلك هو اللاعب الأعلى أجرا في النادي، بجانب كلًامن حارس المرمى محمد الشناوي والجنوب أفريقي بيرسي تاو.

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