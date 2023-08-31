رجال الأعمال بالإسكندرية تلتقي سفير أذربيجان وتعزز العلاقات مع الغرفة السويسرية المصرية

استقبلت جمعية رجال أعمال إسكندرية سفير دولة أذربيجان الخان بلوخوف، بمقر الجمعية بهدف تعزيز العلاقات التجارية والسياحية وتشجيع الاجتماعات الثنائية و التبادل التجاري بين البلدين.

وأوضح الخان بلوخوف، سفير أذربيجان، أن أذربيجان بلد آمنة وتشجع على الأستثمار، فهي تمتلك ممراً آمناً يربط علاقاتها التجارية بين أوروبا وآسيا، مؤكدا أن مصر وأذربيجان تجمعهما علاقات تاريخية وسياسية عميقة.

واتفق الطرفان، أن المجالات التي يمكن دعم التعاون فيها بين البلدين في الفترة القادمة هي قطاعات عدة من بينها البنية التحتية، والزراعة، والغذاء والصناعات الدوائية.

على صعيد آخر، استقبل محمد هنو، رئيس مجلس إدارة الجمعية، المهندسكمال عبد المالك، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية السويسرية المصرية، و سارة الحداد، المدير التنفيذي للغرفة التجارية السويسرية المصرية، لبحث تقوية العلاقات بين الأعضاء المهتمين بالتعامل مع الجانب السويسري من الجانبين.

وبدأ الاجتماع بعرض تقديمي لأنشطة الجمعية ومن ثم عرض تعريفي عن أنشطة الغرفة والبرامج والخدمات المقدمة بها.

وأعلنت الغرفة عن مشاركة دولة سويسرا بحضور معالي وزير الاقتصاد السويسري في المعرض الأفريقي الثالث للتجارة البينية (2023IATF) الذي سيستضاف من قبل جمهورية مصر العربية في القاهرة.