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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طرق علاج اللحمية والأورام الحميدة في الأنف

الأنف
الأنف

تعد الأورام الحميدة و الزوائد اللحمية في الأنف من المشكلات الشائعة وتصيب الأطفال والكبار.

 

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لا يمكن شفاء جميع المرضى من الزوائد اللحمية الأنفية، ولكن معظم الحالات يتم شفائها. 

ووفقا لما جاء في موقع كلافيند كلينك فتوجد  العديد من العلاجات التي يمكن أن تساعد في علاج الزوائد اللحمية الأنفية:

بخاخات الستيرويد لتقليص الأورام الحميدة وتحسين الأعراض.
المنشطات عن طريق الفم (الحبوب التي تبتلعها).
الحقن تحت الجلد لتوصيل دواء يسمى دوبيلوماب يساعد في علاج الزوائد اللحمية 
جراحة العيادات الخارجية (بدون إقامة لليلة واحدة) لوضع دعامة صغيرة وإنه يدعم فتح الممرات الأنفية ويقدم المنشطات أو الأدوية الأخرى.
جراحة العيادات الخارجية باستخدام التنظير لإزالة الأورام الحميدة عندما لا تنجح العلاجات الأخرى.
قد يصف الطبيب المضادات الحيوية لعلاج الزوائد اللحمية إذا كنت مصابًا بعدوى.

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