لتطويق الصين .. أمريكا تبني ميناء عسكريًا قرب تايوان

أبدى الجانب الأمريكي اهتمامًا ببناء محطة بحرية للاستخدام المدني في أقصى شمال جزر الفلبين، وفقًا لما أفاد به حاكم المنطقة واثنان من المسؤولين لوكالة رويترز.

وستسهم هذه الخطوة في تحسين قدرة أمريكا على الوصول إلى جزر ذات موقع استراتيجية تطل على تايوان. مما قد يؤدي دخول أمريكا عسكريا في المشروع المقترح للمحطة في جزيرة باتانس، التى تبعد أقل من 200 كيلومتر (125 ميل) عن تايوان، إلى زیادة التوتّر فى ظل الاحتكاك المتزايد مع الصين وجهود واشنطن لزيادة تعاونها فى معاهدة الدفاع المستمرة مع الفلبين.

وتشكل قناة باشي التي تفصل بين هذه الجزر وتايوان عائقًا للسفن التي تنقل بين المحيط الهادئ الغربي وبحر الصين الجنوبي المتنازع عليه وطريقًا مائيًا هامًا في حالة هجوم الصين على تايوان.

أكدت وزارة الدفاع التايوانية أن الجيش الصيني يوجه بشكل منتظم سفنًا وطائرات عبر القناة.

وذكرت ماريلو كايكو، حاكمة إقليم جزر باتانس، في رسالة إلى رويترز أنها طالبت بالحصول على تمويل من الولايات المتحدة لبناء "ميناء احتياطي" هناك، بهدف تسهيل عملية نقل البضائع من مانيلا إلى هذه الجزر خلال فصل المواسم عندما تكون الأمواج عالية.