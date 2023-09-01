افتتاح مسجد عرب أبو قاسم في الإسماعيلية.. تفاصيل

تفتتح مديرية الأوقاف في محافظة الإسماعيلية، بقيادة فضيلة الشيخ إسماعيل أحمد إسماعيل وكيل وزارة الأوقاف، اليوم الجمعة، مسجد عرب ابو قاسم، الواقع بقرية ام عزام التابعة لمركز ومدينة القصاصين.

خطبة جمعة اليوم وأبرز الحضور

ويؤدي خطبة يوم اليوم الجمعة فضيلة الشيخ السيد عطية نيابة عن فضيلة الشيخ إسماعيل أحمد إسماعيل مدير المديرية وذلك في حضور عدد من نواب البرلمان منهم أحمد بدران البعلي وسامي سليم، ورمضان امام بالإضافة إلى حضور عدد من القيادات التنفيذية والشخصيات العامة .

معلومات عن المسجد

وتبلغ تكلفة المسجد 6 ملايين جنيه، وشيد المسجد على مساحة قدرها 600 متر .

جدير بالذكر أن مراسم افتتاح المسجد سوف يصاحبها قافلة دعوية كبرى برئاسة الدكتور محمد عبد المعبود مدير عام الدعوة بالمديرية وقيادات المديرية و الأئمة المتميزين بالاداراة .

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