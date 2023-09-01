عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

افتتاح مسجد عرب أبو قاسم في الإسماعيلية.. تفاصيل

المسجد
المسجد

تفتتح مديرية الأوقاف في محافظة الإسماعيلية، بقيادة فضيلة الشيخ إسماعيل أحمد إسماعيل وكيل وزارة الأوقاف، اليوم الجمعة، مسجد عرب ابو قاسم، الواقع بقرية ام عزام التابعة لمركز ومدينة القصاصين.

 

خطبة جمعة اليوم  وأبرز الحضور

ويؤدي خطبة يوم اليوم الجمعة فضيلة الشيخ السيد عطية نيابة عن فضيلة الشيخ إسماعيل أحمد إسماعيل مدير المديرية وذلك في حضور عدد من نواب البرلمان منهم أحمد بدران البعلي وسامي سليم، ورمضان امام بالإضافة إلى حضور عدد من القيادات التنفيذية والشخصيات العامة .

معلومات عن المسجد

وتبلغ تكلفة المسجد 6 ملايين جنيه، وشيد المسجد على مساحة قدرها 600 متر .  

جدير بالذكر أن مراسم افتتاح المسجد سوف يصاحبها قافلة دعوية كبرى برئاسة الدكتور محمد عبد المعبود مدير عام الدعوة بالمديرية وقيادات المديرية و الأئمة المتميزين بالاداراة .

IMG-20230831-WA0052
IMG-20230831-WA0052
IMG-20230831-WA0051
IMG-20230831-WA0051
IMG-20230831-WA0049
IMG-20230831-WA0049
IMG-20230831-WA0050
IMG-20230831-WA0050

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

18 درجة خلوا بالكم|الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن طقس الساعات الأولى من سبتمبر

كلوب حسم قراره.. تطورات مثيرة في صفقة انتقال محمد صلاح لاتحاد جدة

بشاير سبتمبر.. انتهاء أزمتي الكهرباء والسجائر.. وهدايا حكومية لـ المواطنين

بعد قرار المركزي.. 100 جنيه غرامة عقوبة رفض التعامل بالعملة الرقمية الجديدة

مبحبش أكل مع فتوح |زيزو يعلن موقفه النهائي من الرحيل عن الزمالك

الفرعون جاهز للاحتفال| ليفربول يخرج عن صمته.. حقيقة وصول محمد صلاح للسعودية

كاف يوجه صدمة لـ النادي الأهلي فى دوري السوبر الإفريقي .. تفاصيل

الأزمة انتهت.. قرار بشأن زيادة أسعار السجائر| ماذا فعلت الشرقية للدخان؟

ترشيحاتنا

انفراجة في أزمة منتخب مصر| الأهلي يرفع راية التحدي.. وفيتوريا يميل إلى إنصاف "الأحمر"

مجموعة العشرين.. بايدن يحث شي على الحضور وسط توترات بين الصين والهند

تدريبات تأهيلية لمحمد عبد الشافي وعبدالله جمعة في مران الزمالك

لن تصدق.. ما الذي يسبب السكتة القلبية عند الشباب؟

جورجيا تعلن بدء إجراءات عزل رئيسة البلاد.. تفاصيل

ظهور يوسف أوباما في تدريبات الزمالك استعدادا لمواجهة أرتا سولار الجيبوتي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سر حياته.. نصيحة ذهبية من معمر بريطاني يبلغ 111 عاما

بملابس ملفتة...ندى الكامل تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة

دي جثة.. صور شاب يسير بدراجة في أمريكا تثير جدلا| شاهد

عنوان الأناقة| شاهد إطلالة الملكة رانيا في عيد ميلادها

فيديو

علياء بسيوني زوجة أحمد سعد السابقة تكشف أسرار طلاقها.. فيديو جراف

نسخة منه| شاب يتنكر في شكل سفاح الجيزة.. فيديوجراف

طيارات ورق .. أوكرانيا تستخدم أسلوبا غريبًا لضرب روسيا «فيديوجراف»

أخت سفاح الجيزة تكشف أسرارًا جديدة بشأن قضية شقيقها: المسلسل كذب وأخويا قذافي مثقف وحافظ القرآن «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: أكنوديس طبيبة في ثوب طبيب

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الحوار الوطنى وتحقيق الحلم

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: 87 عاما على معاهدة 1936

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: الانضمام إلى البريكس.. حدث تاريخي ونجاح إستراتيجي

مني أحمد

منى أحمد تكتب: عبقرية محفوظ وإدريس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الكلاب البشرية تغزو القارة العجوز

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سيدي الرئيس

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: بناء شخصية سوية يبدأ من المدرسة

اﻟﻤﺰﻳﺪ