تجارية الإسماعيلية : الدولة المصرية تمضي بخطى ثابتة نحو التنمية الإقتصادية

استقبل أكرم الشافعي رئيس الغرفة التجارية بالإسماعيلية وأمين صندوق مساعد إتحاد الغرف التجارية، النائب حماد موسي عضو مجلس الشيوخ وأمين حزب مستقبل وطن بمحافظة الإسماعيلية، والوفد المرافق له.

جاء ذلك بحضور أسامة العدوي نائب ثان ، وسعيد شعيب سكرتير الغرفة ووائل عبد العزيز أمين الصندوق، ومن أعضاء مجلس الإدارة كلا من محمد فايق، صابر همام، كمال حمودة، محمد عبد المحسن، أحمد موسي، السيد حاتم العدوي، علي العدوي، جمال الطيب " شعبة الإستيراد والتصدير، محمد السيد مدير الغرفة، آمال محمود إبراهيم عضو مجلس إدارة و رئيس مجلس سيدات الأعمال، سارة ممدوح السيد « نائب اول»، نادية عبد الفتاح أحمد « نائب ثان»، مروة صابر يوسف « سكرتير»، نجاح محمد عرابي « سكرتير مساعد »، منال مدبولي مستشار إعلامي للمجلس و نسمة الزيني منسق البنوك.

وضم وفد مستقبل وطن، النائب عصام المنسي أمين تنظيم حزب مستقبل وطن، حربي عبد الجواد أمين أمانة العلاقات العامة، والأمناء المساعدين كلا من الدكتورة ماروه هاشم، خالد صابر أمين مساعد.

وخلال اللقاء أكد أكرم الشافعي، إنه رغم التحديات والصعوبات التي واجهت الدولة المصرية، إلا أنها تمضي حاليًا بخطى ثابتة في جميع المجالات الإقتصادية.

و أشار الشافعي، إلى أن المنطقة الإقتصادية لقناة السويس هي إضافة جديدة لمصر بالإضافة إلي منطقة خليج السويس التي أصبحت أهم منطقة في قارة إفريقيا، موضحا أنها عملت علي جذب الإستثمار الأجنبي وفتح فرص عمل ونقل وتبادل الخبرات؛ مما يؤدي إلى رفع اسم مصر في جميع أنحاء العالم من خلال منتجاتها.

من جانبه أكد النائب حماد موسي، أن إهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي ودعم سيادته وحرصه على تطوير وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة إدى إلى النهوض بالصناعة المصرية وتنشيط التجارية الداخلية والخارجية من خلال تعميق التصنيع المحلي ودعم المصانع القائمة وتقليل الفجوة.

وأعلنا الشافعي وحماد، في نهاية اللقاء، دعمهما وتأييدهما لترشيح الرئيس عبدالفتاح السيسي لخوضه الإنتخابات الرئاسية المقبلة، وذلك لتحقيق تطلعات الشعب المصري ومواصلة مسيرة العطاء التي بدأها الرئيس.

وإتفق الجانبان علي التكامل والعمل سويا في الشارع الإسماعيلي في الإستحقاق الرئاسي المقبل لتحقيق مزيد من التقدم وجذب الإستثمار وفتح آفاق إستثمارية جديدة.

كما وجه وائل عبد العزيز، خلال كلمته، أمين صندوق الغرفة التجارية، الدعوة للنائب حماد موسي للسعي نحو التعاون بين الغرفة التجارية و اللجان النوعية المعنية بالنشاط التجاري والصناعي، وأهمها لجان الصناعة والتجارة والإستثمار بالحزب لتحقيق إنجازات ملموسة علي أرض الواقع خلال الفترة المقبلة.

وفي نهاية اللقاء، رحب النائب حماد موسي بالتعاون بين الجانبان، وتبادلا الدروع.