ناقد فني: أحمد فهمي سيعيد حساباته بعد مسلسل سـ.فاح الجيزة

أشاد عماد يسري، الناقد الفني بأداء أحمد فهمي في تقديم شخصية سـ.فاح الجيزة، باعتبار أنه غير جلده، من بعد قدم الكوميديا في أغلبية أعماله، قائلا إن عند دراسته للشخصية التي قدمها رأى زوايا أخرى من شخصيته.

وأوضح "يسري"، خلال لقائه ببرنامج ست الستات المذاع على شاشة صدى البلد من تقديم الإعلامية دينا رامز، أنه في اعتقاده أن أحمد فهمي سيعيد حساباته بعد نجاح سـ.فاح الجيزة، وسيتجه إلى السيناريو، فسيقوم بالبحث عن السيناريو الجيد في تقديم أعماله.

أتمنى ألا يكون هناك جزء ثاني

ونوه، بأنه يتمنى ألا يكون هناك جزء ثاني من سفاح الجيزة، قائلا: "نكتفي بحالة نجاح المسلسل وأتمنى نبحث عن الجديد"، موجها الشكر والتحية للمونتير أحمد حافظ الذي ساهم في أن يكون المسلسل سلس ومشوق، ولديه حالة خاصة من التشويق من بداية التتر إلى النهاية.

رسالة تحية و تقدير

وأشار، إلى أن الموسيقى التصويرية للمسلسل تعتبر من أهم عوامل نجاحه و خاصة موال " العدل فوق الجميع" للفنانة بدرية السيد التي خلقت حالة من النوستالجيا ومُعبرة عن الشخصية.

ووجه، التحية والتقدير لجميع العوامل الفنية بالمسلسل وجميع الممثلين وفريق العمل، وللمخرج هادي الباجوري والفنانة القديرة حنان يوسف والفنانة ركين سعد وجميع الفنانين الآخرين.

